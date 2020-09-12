В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс" с места события.

Участники митинга около 12:00 (5:00 мск) собрались на площади имени Ленина перед зданием правительства Хабаровского края, а затем двинулись шествием по главным улицам города.

Люди несут красные флаги и флаги Хабаровского края, плакаты и транспаранты.

Помимо лозунгов в поддержку экс-губернатора Фургала звучат требования, в том числе с критикой властей.

Мэрия Хабаровска оценила численность акции в 700 человек.

"На площадь Ленина вышло около 700 человек. Требования у митингующих остаются прежними", - сказано в сообщении на сайте администрации города. При этом, в мэрии заявляют, что "численность участников несанкционированных акций в Хабаровске продолжает снижаться"

Представители оппозиции не согласны с такой оценкой. По их данным, количество участников субботних несанкционированных акций остается многочисленным.

По оценкам наблюдателей, акция в субботу собрала от 3 до 5 тыс. человек.

Пресс-служба мэрии сообщает, что с 11 июля сотрудники правопорядка зарегистрировали 4 тыс. 131 административное правонарушение, совершенное участниками автопробегов, которые сопровождают шествия.

"Сотрудниками органов внутренних дел региона составлено 178 протоколов об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированных митингов. Судом рассмотрено 160 материалов, арестованы 23 человек", - сообщает мэрия.

О задержании Сергея Фургала следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Басманный суд Москвы 3 сентября продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря.