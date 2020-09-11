"Автодор" ищет деньги на юг, мечтает о Золотом кольце, точно едет - пока до Казани

Скоростную дорогу до Казани планируют продлить до Екатеринурга, а в 2030-е годы "Автодор" хочет взяться за трассу между городами Золотого кольца

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Автодор" прокладывает из центра России на восток скоростную автомагистраль М-12 от Москвы до Казани, которую к 2030 году хочет довести до Екатеринбурга. Параллельно обсуждаются варианты финансирования дорог "Южного кластера", на которые нужны триллионы рублей. При этом госкомпания успевает и мечтать: о скоростной трассе между городами Золотого кольца России и "Юго-Западной хорде" от Набережных Челнов до Краснодара.

Продление М-12 загрузит подрядчиков

Основу скоростного автотранспортного коридора от центра России на восток составляет строящаяся платная трасса М-12 от Москвы до Казани (входит в состав автотранспортного коридора из Европы в Китай), которую планируется завершить к 2024 году. Конкурсные процедуры на проектирование и строительство дороги уже проведены по семи этапам, конкурс на еще один из этапов (седьмой) отменен. Девятый участок (по факту головной или "нулевой" - обход Балашихи и Ногинска) пока не разыгран, конкурс ожидается в ближайшие месяцы.

Подряды на строительство М-12 получили: ООО "Трансстроймеханизация" (построит 66 км за 123,2 млрд руб.), АО "ДСК "Автобан" (построит сразу два этапа трассы общей протяженностью 255 км и общей стоимостью 148,8 млрд руб.), АО "ВАД" (построит 108 км за 59,5 млрд руб.), китайская CRCC (107 км за 58,3 млрд руб.), АО "Стройтрансгаз" (MOEX: STGZ) (80 км за 53,1 млрд руб.), ООО "РСК" (36 км за 21,2 млрд руб. Подрядчик строительства еще одного из этапов пока не определен - объявленный конкурс на 42,7 млрд руб. был отменен.

По завершении строительства дороги до Казани планируется вести ее дальше, до Екатеринбурга. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже ставил Минтрансу задачу продумать продление магистрали на Урал к 2030 году.

"Мы хотим в 2024 году начинать строить дорогу от Казани до Екатеринбурга, потому что строители, которые закончат основную часть М-12 в 2023 году, должны куда-то идти. У нас есть и некоторые социальные обязательства в этом ключе: мы должны поддерживать дорожную отрасль, развивать сеть скоростных автотрасс", - сказал председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко журналистам в кулуарах форума "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве" в Сочи.

По его словам, продление дороги пока не просчитано в деньгах, но уже сегодня понятно, что стройка будет непростой. В частности, из-за сложного рельефа территорий с гористой местностью.

"Мы понимаем, что после Казани до Набережных Челнов дорога достаточно хорошая. Там первая техническая категория, две полосы в разные стороны. Мы планируем ее использовать. Потом использовать существующий проект по обходу Набережных Челнов, который делает Росавтодор. А оттуда - уже идти до Екатеринбурга. Полагаем, что это будет примерно 400 км нового строительства. Хотя весь маршрут там достаточно большой. У нас есть несколько вариантов, мы сейчас их отрабатываем", - рассказал глава госкомпании о планах продления М-12 до Екатеринбурга.

В планы "Автодора" на долгосрочную перспективу входит продление автотранспортного коридора и далее на восток: через Тюмень, Омск и Новосибирск - до Кемерово. Однако эти планы - за горизонтом 2035 года.

"Миссия государственной компании, по большому счету - создание каркаса скоростных дорог, которые позволяют развивать экономику. Конечно, нужно центры экономического роста регионов связывать скоростными магистралями. Платные они будут или нет - это уже вторая история", - отмечает Петушенко.

Южные трассы ждут триллионов

Ряд перспективных автодорожных проектов, объединенных в концепцию "Южного кластера", "Автодор" планирует реализовывать в более обозримые сроки. Для этого, в частности, обсуждается включение проектов кластера в комплексный план модернизации и расширения транспортной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ, магистральный план).

"Проект пока не вошел в КПМИ, но наше предложение сформулировано Минтрансом и направлено в правительство, было обсуждение. В частности, предлагается включить в магистральный план проекты по строительству и реконструкции дорог от Горячего Ключа до поселка Джубга (входит в М-4 "Дон", протяженность - 46,4 км), от Джубги до Сочи (протяженность - 119 км) и от Джубги до Новороссийска (протяженность - 84,3 км)", - сообщил Петушенко журналистам.

Глава госкомпании подчеркнул, что финансовые модели дорожных проектов "Южного кластера" пока не рассматривались, однако особенности южных территорий уже предполагают высокую стоимость трасс.

"Строительство дорогое, потому что туда входит, в частности, искусственное сооружение тоннелей. А тоннели нужны потому, что там природные заповедники, тем более надо постараться пройти рядом с морем. Стоимость строительства большая, финансовую модель не рассматривали. Там доля заемного финансирования просматривается на уровне 5%. Исходя из оценки, например, стоимости дороги Джубга-Сочи в 1,4 трлн рублей - это уже огромные средства для того, чтобы ее окупить", - сказал Петушенко.

Говоря о давно обсуждаемом проекте этой трассы, он отметил, что денег на нее до 2024 года нет.

В целом, по планам "Автодора", создание трасс "Южного кластера" возможно лишь в 2035 году, однако, подчеркивает Петушенко, такой срок - лишь "осторожная оценка".

"На сегодняшний день финансирование не обеспечено, нет ни копейки. Исходя из тех проектов, которые важны для страны, мы для себя такую осторожную цифру говорим. Учитывая наши планы на ближайшие годы, мы пока совершенно четко можно прогнозировать, что мы можем сделать только до 2024 года. До 2030 года - потолочные цифры у нас тоже есть, в принципе", - сказал глава "Автодора".

Сказанное главой госкомпании в целом подтверждает и директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков. По его словам, проект "Южного кластера" сформирован и "включает как региональные и федеральные автодороги, так и железную дорогу".

"Мы представили проект в правительство. Правительство в целом его поддерживает, но должно быть политическое решение по финансированию. Сегодня источники не определены. Мы понимаем важность этого объекта и понимаем, что к 2024 году ряд объектов будет завершен. Это, в частности, Дальний западный обход Краснодара (ДЗОК), реконструкция дорог А-289 и А-290 - это подъезды к Крымскому мосту. То есть, высвободятся мощности, которые смогут осваивать новые объемы. И это для нас перспективно", - сказал Волков.

Говоря о том, какие трассы войдут в проект кластера, чиновник уточнил, что "это Джубга-Сочи, это Цемдолина-Портовая, трасса Новороссийск-Джубга. То есть, по сути, все побережье".

Волков уточнил, что весь проект целиком, по имеющимся оценкам в ценах 2019 года, может стоить 6 трлн руб. "Эта оценка сохраняется. У нас была дискуссия по экологии, и ключевой вопрос - что трасса Джубга-Сочи проходит по территории национального парка. И даже те решения, которые есть сегодня, они, скажем, оспариваются экологами. Наше предложение - сделать это все в тоннельно-эстакадном типе", - сказал Волков, имея в виду соответствующий проект, прорабатываемый совместно с РЖД.

Говоря о сроках завершения строительства включенных в проект "Южного кластера" дорог, представитель Минтранса отметил: "Амбициозно мы ставим, конечно, 2030 год, хотя понимаем, что с теми объемами, которые есть, это все-таки может растянуться и до 2035 года".

Мечты и планы на 2030-е

Выступая на сочинском дорожном форуме, глава "Автодора" Вячеслав Петушенко рассказал о "мечте" госкомпании: создать скоростную трассу между городами Золотого кольца России.

Сегодня 10 российских городов, расположенные вокруг Москвы, связаны бесплатной дорогой Р-132, которая весной текущего года полностью перешла в федеральную собственность. Проблему этой дороги "Автодор" видит в том, что дорога медленная и не удовлетворяет требованиям скоростной трассы. Соответственно, автомобилистам приходится пользоваться ей на безальтернативной основе.

"Наша мечта в том, чтобы это была дорога первой технической категории со скоростью движения 110 км/ч. Абсолютное большинство участков дороги уже сегодня существуют, но качество их таково, что говорить о них как об участках скоростной дороги невозможно: они идут через населенные пункты, на них светофоры, пешеходные переходы. У пользователя всегда должен быть выбор, пока выбора там нет. А по действующей дороге по Золотому кольцу сегодня не поедут, потому что это долго", - сказал Петушенко журналистам.

В качестве примера к высказанному тезису глава "Автодора" привел участок Р-132 от Ярославля до Твери.

"Чтобы из Ярославля сегодня доехать до Твери, кто-то, может быть, даже скорее поедет до Москвы и уже от Москвы - до Ярославля. Да, это будет дольше по расстоянию, но по времени - быстрее. А когда между Ярославлем и Тверью будет скоростная дорога первой технической категории, мы и Москву сможем разгрузить, и появятся новые территории экономического роста", - отметил Петушенко.

По его словам, проект скоростной трассы "Золотое кольцо" рассматривается в отложенной долгосрочной перспективе, и по сравнению с ним "Южный кластер" в приоритете.

По "Южному кластеру" проекты мы давно рассматривали, провели для этого большую работу, которая сейчас уже легла на бумагу с цифрами. Что касается тех объектов, которые необходимы на будущее - когда они уже "в подвале" сидят, потом и ранжирование идет быстро. Сейчас "Южный кластер" - выше, "Золотое кольцо" - ниже", - отметил Петушенко.

На дорожном форуме в Сочи "Автодор" презентовал проект скоростной автотрассы от Набережных Челнов до Краснодара протяженностью 1,6 тыс. км "Это уже не мечты, мы ее считаем", - заявил журналистам председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко, воздержавшись от уточнения других подробностей.

Из презентации госкомпании следует, что скоростной транспортный коридор "Юго-Западная хорда" будет включать дорогу "Набережные Челны -Тольятти - Саратов - Волгоград - Краснодар".

"Реализация проекта позволит обеспечить скоростное сообщение между крупнейшими агломерациями (Казанской, Нижнекамской, Саратовской, Краснодарской, Волгоградской, Ростовской), сформировать условия для эффективного развития, улучшения транспортной доступности и развития межагломерационных связей для таких крупнейших миллионных агломераций", - отмечается в презентации госкомпании.

Предпроектная проработка и проектирование хорды пока намечено поэтапно на 2025-2030 годы, непосредственно работы по строительству и реконструкции предполагаются в 2027-2035 годах.

Планируется, что по завершении строительства эта трасса будет платной.