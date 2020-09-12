Первая партия вакцины Sputnik V направлена в регионы России

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Первая партия COVID-вакцины Sputnik V производства Института им. Гамалеи отправлена из Москвы в российские регионы, сообщает Минздрав России.

"Первая партия вакцины "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России направлена в регионы", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России, поступившем в "Интерфакс" в ночь на субботу.

В ведомстве отмечают, что первая поставка - пилотная: с ее помощью специалисты намерены отработать логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, а также распределение и организацию вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска.

Ранее сообщалось, что первая партия вакцины Sputnik V выпущена в гражданский оборот, ею будут привиты граждане из групп риска - в первую очередь медики. Вакцинация групп риска будет идти параллельно с III фазой клинических исследований (формально уже пострегистрационных), которые стартовали в Москве на этой неделе.