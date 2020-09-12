Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:45Заразились
на 11.09В России 1 051 874+5 504В мире 28 161 885+298 152

Первая партия вакцины Sputnik V направлена в регионы России

Первая партия вакцины Sputnik V направлена в регионы России
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Первая партия COVID-вакцины Sputnik V производства Института им. Гамалеи отправлена из Москвы в российские регионы, сообщает Минздрав России.

"Первая партия вакцины "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России направлена в регионы", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России, поступившем в "Интерфакс" в ночь на субботу.

В ведомстве отмечают, что первая поставка - пилотная: с ее помощью специалисты намерены отработать логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, а также распределение и организацию вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска.

Ранее сообщалось, что первая партия вакцины Sputnik V выпущена в гражданский оборот, ею будут привиты граждане из групп риска - в первую очередь медики. Вакцинация групп риска будет идти параллельно с III фазой клинических исследований (формально уже пострегистрационных), которые стартовали в Москве на этой неделе.

Россия коронавирус

Новости

Врачи назвали удовлетворительным состояние избитого омского мальчика

Мишустин ввел минимальную плату за посещение федеральных заповедников

Что произошло за день: пятница, 11 сентября

Навальный попал в больницу

Глава разведки ФРГ поддержал версию об отравлении Навального более сильным "Новичком"

Глава разведки ФРГ поддержал версию об отравлении Навального более сильным "Новичком"

Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

МВД РФ разработало новые правила сдачи экзаменов на водительские права

МВД РФ разработало новые правила сдачи экзаменов на водительские права

Приложения ВГТРК исключат из AppStore на Украине

Правительство переименовало Минкомсвязи

Правительство переименовало Минкомсвязи

"Автодор" ищет деньги на юг, мечтает о Золотом кольце, точно едет - пока до Казани

"Автодор" ищет деньги на юг, мечтает о Золотом кольце, точно едет - пока до Казани
Авария на ТЭЦ в Норильске

"Норникель" назвал предварительную причину аварии на ТЭЦ-3

"Норникель" назвал предварительную причину аварии на ТЭЦ-3
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');