Что случилось этой ночью: суббота, 12 сентября

Новая встреча в нормандском формате, уголовное дело против белорусского оппозиционера, первая поставка вакцины от COVID в регионы

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Уехавший на Украину белорусский оппозиционер Кравцов стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяется хищение в период, когда он был одним из руководителей ООО "Архитектурное бюро 35" и одновременно заместителем директора ОАО "Минский часовой завод".

- На Украине анонсировали встречу глав государств Нормандского формата. Они встретятся в течение следующих недель и "продолжат обсуждение выполнения парижских договоренностей и подготовки берлинского саммита в нормандском формате".

- Постпред России в ОЗХО назвал нетерпимой ситуацию с информированием организации по Навальному. В секретариате, по его словам, из Берлина не получили ни результатов анализов, ни каких-либо других материалов, относящихся к этому делу.

- Мишустин ввел минимальную плату за посещение федеральных заповедников. Она составит не менее 1% от установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России.

- Первая партия вакцины Sputnik V направлена в регионы России. Первая поставка - пилотная: с ее помощью специалисты намерены отработать логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, а также распределение и организацию вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска.