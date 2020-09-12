МКС 14 сентября уклонится от столкновения со старым спутником

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты госкорпорации "Роскосмос" заявили о необходимости маневра Международной космической станции 14 сентября, чтобы избежать столкновения МКС с выведенным из эксплуатации спутником связи BRICSat-2.

Сближение МКС с космическим мусором прогнозируется 14 сентября в 02:23 по московскому времени, сообщили в "Роскосмосе" в субботу. Маневр планируется осуществить с 00:00 до 01:00 по Москве. Специалисты госкорпорации продолжают мониторинг ситуации.

В "Роскосмосе" отметили, что российская сторона неоднократно обращала внимание других стран на опасность, вызванную созданием низкоорбитальных спутниковых группировок.

BRICSat-2 - экспериментальный спутник связи типа CubeSat, оператором которого являлась Военно-морская академия США. Он был выведен на околоземную орбиту в июне 2019 года ракетой-носителем Falcon Heavy компании SpaceX.