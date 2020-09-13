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"Роскосмос" передумал отводить МКС от космического мусора

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты "Роскосмоса" приняли решение не проводить маневр по уклонению Международной космической станции (МКС) от деактивированного американского спутника BRICSat-2, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

"По данным системы АСПОС ОКП (АО "ЦНИИмаш", входит в "Роскосмос"), контролирующей околоземное космическое пространство, бывший американский военный спутник BRICSat-2 не представляет опасности для Международной космической станции, - сообщили в пресс-службе.

В субботу "Роскосмос" сообщил, что в ночь с 13 на 14 сентября в 02:23 по московскому времени специалисты прогнозировали сближение МКС с американским спутником BRICSat-2, превратившимся в так называемый космический мусор. В связи с этим российские специалисты планировали провести маневр уклонения с 00:00 до 01:00 14 сентября.

В "Роскосмосе" отметили, что российская сторона неоднократно обращала внимание других стран на опасность, вызванную созданием низкоорбитальных спутниковых группировок.

BRICSat-2 - экспериментальный спутник связи типа CubeSat, оператором которого являлась Военно-морская академия США. Он был выведен на околоземную орбиту в июне 2019 года ракетой-носителем Falcon Heavy компании SpaceX.

Роскосмос МКС

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