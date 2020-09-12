Мишустин выделил еще 35,3 млрд руб. на пособия по безработице

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - На выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"До 31 августа на эти цели было потрачено 109,4 млрд рублей, что составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств. Чтобы избежать невыплат, принято решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки", - сообщили в субботу в пресс-службе правительства РФ.

Роструду поручено проконтролировать, насколько эффективно будут расходоваться средства. Доклад об этом должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2021 года.

"Распоряжение позволит регулярно и в полном объеме предоставлять финансовую помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. При необходимости на выплату пособий будут направлены дополнительные бюджетные средства", - отмечается в сообщении пресс-службы.

На сегодняшний день размер пособия по безработице варьируется от 1,5 тыс. рублей до 12 130 рублей в зависимости от категории получателя.

10 сентября президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства принятия срочных мер по уменьшению безработицы в стране. Он отметил, что уровень безработицы в России превышает 6% экономически активного населения.

"Напомню, что такой уровень у нас был в марте 2012 года. Начинали мы - где-то полтора года назад у нас было 4,7, сейчас - 6,3. Вроде бы в процентах немного, но это значительный рост", - подчеркнул Путин.

31 августа министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что численность официально зарегистрированных безработных в России выросла до 3,6 млн человек.

В конце августа министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщал, что число официально зарегистрированных безработных в России выросло до 3,6 млн человек. По последним данным Росстата, уровень безработицы по методике Международной организации труда в России составляет 6,3% (около 4,7 млн безработных).