Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:10Заразились
на 31.08В России 995 319+4 993В мире 25 222 709+226 253

Число официальных безработных в РФ с марта выросло на 2,5 млн человек

Число официальных безработных в РФ с марта выросло на 2,5 млн человек
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Численность официально зарегистрированных безработных в России выросла до 3,6 млн человек, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

На совещании партии "Единая Россия" по вопросам занятости населения он сообщил, что с марта, когда зарегистрированных безработных в стране было 727 тыс. человек, в центрах занятости зарегистрировалось более чем 2,5 млн человек дополнительно.

12 августа сообщалось, что численность официально зарегистрированных безработных в России составляла почти 3,4 млн человек.

Однако Котяков отметил, что ситуация на рынке труда движется в сторону стабилизации.

ЭкономикаБезработица в России в июле осталась максимальной за 8 летЧитать подробнее

В частности, по его словам, соотношение числа уволенных к числу принятых на работу изменилось: если в апреле - июне был сильный дисбаланс в сторону тех, кого увольняли, то в июле эти доли сравнялись, а в августе отмечается превышение числа принятых относительно числа уволенных.

Минтруд ранее упростил порядок регистрации в качестве безработного - это можно сделать в дистанционном режиме. Кроме того, увеличилось пособие по безработице (максимальный размер вырос до 12 130 рублей, были введены доплаты на несовершеннолетних в семье безработного). В ведомстве ранее заявляли, что это стало важным фактором роста числа зарегистрированных в органах службы занятости.

По последним данным Росстата, уровень безработицы по методике Международной организации труда (МОТ) в России составляет 6,3% (около 4,7 млн безработных).

В августе 2019 года показатель уровня безработицы в РФ был минимальным за всю историю наблюдений с 1991 года - 4,3%.

Хроника 27 января – 31 августа 2020 годаЭкономический кризис
Минтруд Антон Котяков

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Россияне опасаются покупать туры из-за слухов о повторном карантине

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

По делу Фургала арестовали $400 тыс. его родственницы

Расходы на подготовку детей к школе за 15 лет выросли в шесть раз

Пандемия коронавируса

В 83 регионах России за сутки выявлено 4 993 заболевших коронавирусом

В 83 регионах России за сутки выявлено 4 993 заболевших коронавирусом
Пандемия коронавируса

Переболевший COVID-19 министр энергетики Новак вышел на работу в офис

Переболевший COVID-19 министр энергетики Новак вышел на работу в офис
Экономический кризис

Минэкономразвития смягчило прогноз по падению ВВП в 2020 году с 4,8% до 3,9%

Пандемия коронавируса

Дегтярев отменит все коронавирусные ограничения в Хабаровском крае

Дегтярев отменит все коронавирусные ограничения в Хабаровском крае

ЦИК РФ 31 августа протестирует систему электронного голосования

ЦИК РФ 31 августа протестирует систему электронного голосования

Кадыров призвал белорусский народ поддержать Лукашенко

Кадыров призвал белорусский народ поддержать Лукашенко

Власти, имея блок-пакет БСК, не могли влиять на решения акционеров

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');