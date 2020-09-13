Памфилова рассказала о регионах с самой высокой явкой на выборах

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - По предварительным данным, самая высокая явка на довыборах в Госдуму - в Татарстане (56,64%), на губернаторских выборах - в ЕАО (57,89%), сообщила в информационном центре ЦИК глава комиссии Элла Памфилова в воскресенье.

Наименее активно в голосовании на довыборах в Госдуму участвуют избиратели Ярославской области - там явка составила 10,47%. На выборах глав субъектов самая низкая явка в Иркутской области - 15,64%.

Основной день голосования в России приходится на 13 сентября.

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