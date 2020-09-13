В Общественной палате РФ заявили о минимальных нарушениях на выборах

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Никита Данюк заявил, что выборы проходят с минимальными нарушениями.

"Нарушения, о которых сообщают, во-первых, минимальны, а во-вторых - очень плотное взаимодействие политических партий с Координационным советом по наблюдению за выборами Общественной палаты. Масштабное голосование, которое мы сейчас наблюдаем, обходится вообще без каких-либо скандалов", - сказал Данюк в воскресенье на утреннем брифинге в Ситуационном центре при ОП РФ.

"Те инциденты, которые, безусловно, есть, с которыми нужно разбираться, показывают, что у нас в обществе и политические партии, и институт общественных наблюдателей все вместе мотивированы, чтобы все прошло чисто, транспарентно, прозрачно", - сказал замглавы координационного совета.

В свою очередь зампред Координационного совета, исполнительный директор корпуса наблюдателей "За чистые выборы" Алена Булгакова привела на брифинге данные по удельному весу сигналов о нарушениях в общей массе сообщений от общественных наблюдателей.

"Статистика по состоянию на 11:00 по московскому времени - 1 401 сообщение поступило сейчас в наш ситуационный центр от общественных наблюдателей. Из них шесть сообщений квалифицируются как возможные проблемы на участках. В 27 случаях на данный момент проблема решается, не доводя ситуацию до нарушения. Соответственно, при бдительности и серьезном подходе со стороны общественных наблюдателей проблемы вовремя замечаются и принимаются те или иные меры для урегулирования ситуации", - сказала Булгакова.

13 сентября в России проходит основной день голосования.