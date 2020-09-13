Родственникам передали 11 вывезенных из Сирии российских детей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Одиннадцать российских детей, вывезенных из Сирии 9 сентября, передали родственникам, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Одиннадцать детей наконец-то вернутся домой, к родственникам в Дагестан и Кабардино-Балкарию. Но еще четыре ребенка из Чечни, Астрахани и Дагестана по-прежнему находятся в больнице - их жизни ничего не угрожает, мы в ближайшее время навестим их, обговорим с врачами дальнейший план лечения", - заявила Кузнецова, которую цитирует аппарат омбудсмена.

Ранее сообщалось, что при содействии Кузнецовой из Сирии на родину 9 сентября были возвращены 15 российских детей, находившихся в лагерях Аль-Холь и Рож. С аэродрома большинство детей отвезли в один из подмосковных пансионатов, где они прошли медицинское обследование, а также тестирование на коронавирусную инфекцию. Четверо детей, которые получили ранения в Сирии, были доставлены в больницу.