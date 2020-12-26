Из Сирии в РФ возвращены еще 19 российских детей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Россию из Сирии возвращены еще девятнадцать российских детей, сообщает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Как говорится в сообщении пресс-службы Кузнецовой в субботу, самолет Минобороны России с детьми в возрасте от 3 до 15 лет совершил посадку в подмосковном аэропорту Чкаловский. По ее данным, дети вывезены с территории лагерей беженцев Аль-Холь и Рож, временно неподконтрольных официальным властям Дамаска.

После того как обследования будут завершены, выдержан карантин, несовершеннолетние будут переданы их ближайшим родственникам и уедут в четыре региона РФ - Дагестан, Башкортостан, Саратовскую и Кемеровскую области.

В настоящий момент готовы документы еще на 96 детей, находящихся в лагерях беженцев в Сирии.

Как сообщает пресс-служба, кроме того, недавно стало известно, что российские дети могут находиться на территории Турции.

В настоящий момент в Турции взяты пробы у 36 детей.

Ранее в Россию были возвращены 274 ребенка: 122 - из Ирака и 152 - из Сирии.