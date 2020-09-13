В "Голос" поступили 1,6 тыс. сигналов о нарушениях на выборах

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В движении "Голос" сообщают, что к ним за три дня поступило 1,6 тыс. сообщений о нарушениях на выборах; в СПЧ и Общественной палате говорят, что серьезных нарушений не зафиксировали.

"Есть как незначительные, так и вопиющие случаи, в том числе применения насилия к главам комиссий, к наблюдателям", - сообщил "Интерфаксу" сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц. По его утверждению, рекордсмен - Краснодарский край.

Он считает, что многодневное голосование, "которое принято, с одной стороны, для удобства избирателей, упрощает деятельность фальсификаторов и усложняет работу избиркомов". "Комиссии перегружены из-за всех этих разнообразных форм голосования и иногда ошибаются несознательно", - пояснил Мельконьянц.

В свою очередь член СПЧ, сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод сообщил агентству, что данные мониторинга показывают отсутствие серьезных нарушений в ходе голосования.

Глава Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев также отметил, что речи о серьезных нарушениях в ходе голосования не идет.

"Настоящих нарушений, о которых идет речь, единицы. Количество крайне небольшое, и по ним избирательные комиссии быстро, мгновенно принимают решения. Мы видим две тенденции. С одной стороны, уменьшается количество жалоб и нарушений. Об этом можно судить по тому предельно низкому количеству жалоб, поступающих в наш ситуационный центр и на "горячие линии" региональных палат, где проходят выборы", - сказал Григорьев.

При этом он отметил тенденцию увеличения количества ложной информации, которая распространяется, чтобы помешать проведению выборов. "Безусловно, это тревожное обстоятельство. И это не только наш российский опыт. О "фейк-ньюс" говорят и в США, и в других странах мира. Наш вывод такой - стремление манипулировать людьми растет, и различные политические силы пытаются это использовать. Как правило, те, у кого нет достаточной популярности для получения поддержки избирателей", - пояснил Григорьев.

В России завершается Единый день голосования. В этом году выборы проходят в три дня, чтобы развести потоки людей и минимизировать риск заражения коронавирусом. Многодневное голосование впервые опробовано при принятии поправок к Конституции. 13 сентября - основной день выборов, 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование.

В четырех регионах проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы - в Татарстане, Пензенской, Ярославской и Курской областях. В последних двух проводится эксперимент по электронному голосованию через сайт "Госуслуги".

В 18 субъектах избирают губернаторов. Это Севастополь, Чувашия, Коми, Татарстан, ЕАО, Пермский, Краснодарский и Камчатский края, Иркутская, Калужская, Архангельская, Ленинградская, Костромская, Смоленская, Пензенская, Тамбовская, Брянская и Ростовская области. К сентябрю истекают полномочия глав регионов, избранных или переизбранных в 2015 году. Если губернатор края получит отставку после 13 июня 2020 года, перевыборы приурочат к сентябрю 2021 года.

В 11 регионах выберут областные парламенты, в 22 - в городские. В выборах принимают участие выдвиженцы от 36 партий.