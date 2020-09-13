Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:18Заразились
на 13.09В России 1 062 811+5 449В мире 28 759 036+277 623

Памфилова поручила проверить жалобы на досрочное голосование в Ростовской области

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова поручила избиркому Ростовской области оперативно разобраться с жалобами на досрочное голосование на выборах главы региона, о которых заявили представители КПРФ и ЛДПР.

В РоссииКандидаты в ростовские губернаторы потребовали отмены итогов досрочного голосованияЧитать подробнее

"Мой наказ: действуйте оперативно, предметно, справедливо, открыто абсолютно, с привлечением прессы и наблюдателей", - сказала Памфилова на телемосте с зампредом избиркома Ростовской области Александром Энтиным вечером в воскресенье.

При этом она отметила, что претензии к голосованию были озвучены представителями партий еще до окончания выборов.

"Я так понимаю, что заявление было сделано еще до окончания выборов. (...) С другой стороны, для меня странно, что сразу неприятие нашего голосования трехдневного... Зато они в три ладошки хлопают и поддерживают то, как прошли замечательные выборы, извините, в Белорусии - пять дней голосовали. Ну тогда, ребята, вы или крестик снимите или еще чего-то сделайте", - добавила председатель ЦИК.

Ранее кандидаты на пост губернатора Ростовской области Евгений Бессонов (КПРФ) и Петр Пятибратов (ЛДПР) заявили, что намерены обратиться в генеральную прокуратуру РФ с требованием отменить результаты досрочного голосования. По их мнению, "реально никакого волеизъявления в Ростовской области не было". В частности, Пятибратов сообщил, что располагает информацией о нарушениях, допущенных в ходе выборов в ряде городов Ростовской области.

Россия Ростовская область

Новости по теме

Новости

Глава ЦИК заявила о минимальном количестве нарушений на выборах

МВД РФ не зафиксировало серьезных нарушений на выборах

Все кандидаты от ЕР уверенно побеждают на выборах губернаторов

Памфилова объявила о завершении голосования в России

КПРФ не признает итоги выборов в регионах, где не допустили ее кандидатов

Что произошло за день: воскресенье, 13 сентября

Памфилова и Москалькова высказались за борьбу с кандидатами-спойлерами

Памфилова и Москалькова высказались за борьбу с кандидатами-спойлерами

В МВД России не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Губернатор назвал "самостроем" сгоревший в Краснодаре дом

Опрос показал лидерство Гольдштейна на выборах губернатора ЕАО

Опрос показал лидерство Гольдштейна на выборах губернатора ЕАО
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');