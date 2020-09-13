Памфилова поручила проверить жалобы на досрочное голосование в Ростовской области

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова поручила избиркому Ростовской области оперативно разобраться с жалобами на досрочное голосование на выборах главы региона, о которых заявили представители КПРФ и ЛДПР.

"Мой наказ: действуйте оперативно, предметно, справедливо, открыто абсолютно, с привлечением прессы и наблюдателей", - сказала Памфилова на телемосте с зампредом избиркома Ростовской области Александром Энтиным вечером в воскресенье.

При этом она отметила, что претензии к голосованию были озвучены представителями партий еще до окончания выборов.

"Я так понимаю, что заявление было сделано еще до окончания выборов. (...) С другой стороны, для меня странно, что сразу неприятие нашего голосования трехдневного... Зато они в три ладошки хлопают и поддерживают то, как прошли замечательные выборы, извините, в Белорусии - пять дней голосовали. Ну тогда, ребята, вы или крестик снимите или еще чего-то сделайте", - добавила председатель ЦИК.

Ранее кандидаты на пост губернатора Ростовской области Евгений Бессонов (КПРФ) и Петр Пятибратов (ЛДПР) заявили, что намерены обратиться в генеральную прокуратуру РФ с требованием отменить результаты досрочного голосования. По их мнению, "реально никакого волеизъявления в Ростовской области не было". В частности, Пятибратов сообщил, что располагает информацией о нарушениях, допущенных в ходе выборов в ряде городов Ростовской области.