Нижегородский избирком получил жалобы на наблюдателей-"скандалистов"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Члены участковых избирательных комиссий в Нижнем Новгороде пожаловались на наблюдателей от некоторых кандидатов, сообщила руководитель избиркома Нижнего Новгорода Марина Мамонова на совещании в воскресенье.

"Впервые за все время моей работы в избирательных комиссиях поступили жалобы от членов участковых избирательных комиссий на то, что наблюдатели от некоторых кандидатов специально выводят их из равновесия, провоцируя скандалы и неоднозначные ситуации, при которых члены избирательных комиссий могут допустить какие-либо ошибки", - приводятся слова Мамоновой в сообщении избиркома Нижегородской области.

Она отметила, что члены городского избиркома в итоге стараются "мобилизовать наших членов участковых избирательных комиссий, чтобы они сконцентрировались на процессе проведения голосования, чтобы в итоге мы смогли провести подсчет голосов и достойно завершить избирательную кампанию".

В Нижнем Новгороде в единый день голосования проходят выборы депутатов гордумы седьмого созыва. По данным на 15:00 по московскому времени, на избирательные участки пришли 13,58% нижегородцев (137 603 из 1 013 609), включенных в списки избирателей по 35 избирательным округам.

Выборы проходят по мажоритарной системе, количество депутатов - 35 человек. Было зарегистрировано 242 кандидата, из них 42 самовыдвиженца. Зарегистрированы представители десяти партий: "Новые люди", "Единая Россия", "Яблоко", ЛДПР, "Партия роста", КПРФ, "Патриоты России", "Справедливая Россия", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Коммунисты России".

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщала, что бюллетени на участке №2569 в Нижнем Новгороде будут признаны недействительными после того, как наблюдатели зафиксировали на видео манипуляции с документами. Избирком Нижегородской области держит ситуацию на контроле, на участке работает член областной комиссии.