ЦИК признал недействительными бюллетени на участке в Нижнем Новгороде

Нарушение зафиксировал наблюдатель от партии "Новые люди"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Бюллетени на участке №2569 в Нижнем Новгороде будут признаны недействительными после того, как наблюдатели зафиксировали на видео манипуляции с документами. Об этом сообщила в информационном центре ЦИК в субботу глава комиссии Элла Памфилова.

"Видеозапись, сделанная наблюдателем от партии "Новые люди" на избирательном участке 2569 в Нижнем Новгороде, доказывает, что член избирательной комиссии действительно проделала какие-то манипуляции с избирательной документацией. Бюллетени решено признать недействительными и не учитывать их при подсчете голосов избирателей", - сказала Памфилова.

Избирком Нижегородской области держит ситуацию на контроле, на участке работает член областной комиссии.

Согласно видеозаписи, на основе которой наблюдатель от партии "Новые люди" зафиксировал нарушение, инцидент произошел 11 сентября, в первый день выборов депутатов городской думы. На записи видно, как член УИК подменила папки со списками избирателей. Запись опубликована на странице партии в инстаграме.

Памфилова также заявила, что в целом ЦИК фиксирует не так много нарушений в ходе досрочного голосования. "Идет вал разного рода провокаций, делают фотографии, когда наши комиссии только приезжают, начинают доставать оборудование, тут же появляется человек из-под кустика, ожидающий, видимо, выслеживающий, задача которого дискредитировать голосование. Фотографирует открытую машину и интерпретирует это так, будто идет голосование на багажнике", - заявила глава ЦИК.

11 и 12 сентября голосование проводится как на избирательных участках, так и на придомовых территориях. Регионы сами принимали решение о том, использовать ли такой формат выборов исходя из ситуации с коронавирусом. 13 сентября выборы будут идти только на избирательных участках.