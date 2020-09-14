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Действующие губернаторы уверенно лидируют на выборах в областях Центральной России

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Все действующие главы пяти регионов Центральной России с большим отрывом лидируют в выборах на новый срок, следует из материалов ЦИК РФ, размещенных телеканалом "Россия 24".

Так, в Тамбовской области глава администрации региона Александр Никитин набирает 89,6% голосов после обработки 69,5% протоколов участковых избирательных комиссий.

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша после подсчета 10% протоколов набирает 74,9% голосов избирателей.

В Брянской области губернатор Александр Богомаз лидирует в своем регионе, набирая 72,4% по данным 68,9% протоколов.

Глава Смоленской области Алексей Островский набирает 63,5% после обработки 43,5% протоколов.

В Костромской области идущий на новый срок глава региона Сергей Ситников получает поддержку 63,4% избирателей после обработки 1% протоколов.

В текущем году выборы проводились три дня с учетом двух дней досрочного голосования. Ранее выборы в регионах проходили в течение одного дня.

Глав региона выбирали в Севастополе, Чувашии, Коми, Татарстане, ЕАО, Пермском, Краснодарском и Камчатском краях, Иркутской, Калужской, Архангельской, Ленинградской, Костромской, Смоленской, Пензенской, Тамбовской, Брянской и Ростовской областях.

Россия Тамбовская область Калужская область Костромская область Брянская область Смоленская область

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