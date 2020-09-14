Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:18Заразились
на 13.09В России 1 062 811+5 449В мире 28 759 036+277 623

Действующие главы регионов набирают более 75% на выборах в Поволжье

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - На выборах глав Татарстана, Чувашии, Пермского края и Пензенской области, состоявшихся в Приволжском федеральном округе, с очевидным перевесом продолжают лидировать действующие руководители регионов, следует из данных ЦИК РФ, размещенных в эфире телеканала "Россия 24".

Так, врио главы Пермского края самовыдвиженец Дмитрий Махонин по итогам обработки 96% бюллетеней набирает 75,9% голосов.

На выборах президента Татарстана обработано 30,1% бюллетеней. За действующего президента республики Рустама Минниханова, выдвинутого партией "Единая Россия", свои голоса отдали 87,1% избирателей.

На выборах губернатора Пензенской области по результатам обработки 67,4% протоколов 81,2% голосов получает представитель "Единой России" губернатор Иван Белозерцев.

Врио главы Чувашии Олег Николаев лидирует с 77,1% голосов по результатам обработки 54,2% протоколов на выборах главы республики.

Ранее сообщалось, что на выборах глав регионов в Центральной России также уверенно лидируют действующие губернаторы.

В этом году глав региона выбирали в Севастополе, Чувашии, Коми, Татарстане, ЕАО, Пермском, Краснодарском и Камчатском краях, Иркутской, Калужской, Архангельской, Ленинградской, Костромской, Смоленской, Пензенской, Тамбовской, Брянской и Ростовской областях.

Выборы проводились три дня с учетом двух дней досрочного голосования. Ранее выборы в регионах проходили в течение одного дня.

ПФО Поволжье Пермский край Татарстан Пензенская область Чувашия

Новости по теме

Новости

Двое сотрудников штаба Навального прошли в гордуму Томска

Врио губернатора ЕАО Гольдштейн победил на выборах главы региона

Врио губернатора Камчатки Солодов победил на выборах главы края

Врио губернатора Камчатки Солодов победил на выборах главы края

Глава ЦИК заявила о минимальном количестве нарушений на выборах

МВД РФ не зафиксировало серьезных нарушений на выборах

Все кандидаты от ЕР уверенно побеждают на выборах губернаторов

Памфилова объявила о завершении голосования в России

КПРФ не признает итоги выборов в регионах, где не допустили ее кандидатов

Что произошло за день: воскресенье, 13 сентября

Памфилова и Москалькова высказались за борьбу с кандидатами-спойлерами

Памфилова и Москалькова высказались за борьбу с кандидатами-спойлерами
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');