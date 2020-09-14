Действующие главы регионов набирают более 75% на выборах в Поволжье

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - На выборах глав Татарстана, Чувашии, Пермского края и Пензенской области, состоявшихся в Приволжском федеральном округе, с очевидным перевесом продолжают лидировать действующие руководители регионов, следует из данных ЦИК РФ, размещенных в эфире телеканала "Россия 24".

Так, врио главы Пермского края самовыдвиженец Дмитрий Махонин по итогам обработки 96% бюллетеней набирает 75,9% голосов.

На выборах президента Татарстана обработано 30,1% бюллетеней. За действующего президента республики Рустама Минниханова, выдвинутого партией "Единая Россия", свои голоса отдали 87,1% избирателей.

На выборах губернатора Пензенской области по результатам обработки 67,4% протоколов 81,2% голосов получает представитель "Единой России" губернатор Иван Белозерцев.

Врио главы Чувашии Олег Николаев лидирует с 77,1% голосов по результатам обработки 54,2% протоколов на выборах главы республики.

Ранее сообщалось, что на выборах глав регионов в Центральной России также уверенно лидируют действующие губернаторы.

В этом году глав региона выбирали в Севастополе, Чувашии, Коми, Татарстане, ЕАО, Пермском, Краснодарском и Камчатском краях, Иркутской, Калужской, Архангельской, Ленинградской, Костромской, Смоленской, Пензенской, Тамбовской, Брянской и Ростовской областях.

Выборы проводились три дня с учетом двух дней досрочного голосования. Ранее выборы в регионах проходили в течение одного дня.