Минниханов набирает более 86% голосов на выборах президента Татарстана

В Чувашии, Пермском крае и Пензенской области продолжают лидировать действующие руководители регионов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - На выборах президента Татарстана обработано 50,2% бюллетеней, за действующего главу республики Рустама Минниханова, выдвинутого партией "Единая Россия", свои голоса отдали 86,7% избирателей, следует из данных ЦИК России, размещенных в эфире телеканала "Россия 24".

На выборах глав регионов в Чувашии, Пермском крае и Пензенской области продолжают лидировать действующие руководители регионов.

Так, врио главы Пермского края самовыдвиженец Дмитрий Махонин по итогам обработки 97,6% бюллетеней набирает 75,8% голосов.

Врио главы Чувашии Олег Николаев набирает 75,5% голосов, обработано 86% протоколов на выборах главы республики.

На выборах губернатора Пензенской области по результатам обработки 86,1% протоколов 79,6% голосов получает представитель "Единой России" губернатор Иван Белозерцев.

Губернаторские выборы в этом году проходили в 18 регионах: в Севастополе, Чувашии, Коми, Татарстане, ЕАО, Пермском, Краснодарском и Камчатском краях, Иркутской, Калужской, Архангельской, Ленинградской, Костромской, Смоленской, Пензенской, Тамбовской, Брянской и Ростовской областях.

Голосование длилось три дня, с 11 по 13 сентября. Основной день голосования был в воскресенье.