Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:18Заразились
на 13.09В России 1 062 811+5 449В мире 28 759 036+277 623

Минниханов набирает более 86% голосов на выборах президента Татарстана

В Чувашии, Пермском крае и Пензенской области продолжают лидировать действующие руководители регионов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - На выборах президента Татарстана обработано 50,2% бюллетеней, за действующего главу республики Рустама Минниханова, выдвинутого партией "Единая Россия", свои голоса отдали 86,7% избирателей, следует из данных ЦИК России, размещенных в эфире телеканала "Россия 24".

На выборах глав регионов в Чувашии, Пермском крае и Пензенской области продолжают лидировать действующие руководители регионов.

Так, врио главы Пермского края самовыдвиженец Дмитрий Махонин по итогам обработки 97,6% бюллетеней набирает 75,8% голосов.

Врио главы Чувашии Олег Николаев набирает 75,5% голосов, обработано 86% протоколов на выборах главы республики.

На выборах губернатора Пензенской области по результатам обработки 86,1% протоколов 79,6% голосов получает представитель "Единой России" губернатор Иван Белозерцев.

Губернаторские выборы в этом году проходили в 18 регионах: в Севастополе, Чувашии, Коми, Татарстане, ЕАО, Пермском, Краснодарском и Камчатском краях, Иркутской, Калужской, Архангельской, Ленинградской, Костромской, Смоленской, Пензенской, Тамбовской, Брянской и Ростовской областях.

Голосование длилось три дня, с 11 по 13 сентября. Основной день голосования был в воскресенье.

Россия Пермский край Татарстан Пензенская область Чувашия

Новости

Двое сотрудников штаба Навального прошли в гордуму Томска

Врио губернатора ЕАО Гольдштейн победил на выборах главы региона

Врио губернатора Камчатки Солодов победил на выборах главы края

Врио губернатора Камчатки Солодов победил на выборах главы края

Глава ЦИК заявила о минимальном количестве нарушений на выборах

МВД РФ не зафиксировало серьезных нарушений на выборах

Все кандидаты от ЕР уверенно побеждают на выборах губернаторов

Памфилова объявила о завершении голосования в России

КПРФ не признает итоги выборов в регионах, где не допустили ее кандидатов

Что произошло за день: воскресенье, 13 сентября

Памфилова и Москалькова высказались за борьбу с кандидатами-спойлерами

Памфилова и Москалькова высказались за борьбу с кандидатами-спойлерами
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');