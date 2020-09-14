Минниханов набирает почти 85% на выборах президента Татарстана

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Действующий президент Татарстана Рустам Минниханов набирает 84,73% голосов избирателей по итогам обработки 96% протоколов, сообщили в избиркоме республики. Он выдвигался от "Единой России". Экзит-поллы показывали, что Минниханов набрал 81,2% голосов.

Лидер регионального отделения "Справедливой России" Альмир Михеев получил 4,42% голосов, первый секретарь республиканского отделения "Коммунистов России" Альфред Валиев - 4,41%, лидер регионального отделения "Партии роста" Олег Коробченко - 3,19%, координатор местного отделения ЛДПР Владимир Сурчилов - 2,60%.

Минниханов руководит Татарстаном с 2010 года. В 2015 году он на выборах получил 94,4% голосов при явке 84,2%.

Татарстан - единственный регион России, где сохранилась должность президента. Президент республики избирается на пять лет.