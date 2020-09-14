Космонавт Самокутяев набрал 60,45% голосов на довыборах в Госдуму в Пензенской области

В Татарстане, Ярославской и Курской областях лидируют представители "Единой России"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - На дополнительных выборах депутата Государственной думы в Пензенской области, по результатам обработки 98,9% протоколов, с результатом 60,45% голосов побеждает представитель "Справедливой России", летчик-космонавт Александр Самокутяев, сообщили "Интерфаксу" в областном избиркоме.

Кандидат от "Партии пенсионеров" Евгений Ворожцов набрал 7,32%, Кирилл Метальников от "Гражданской платформы" - 4,09%, Сердовинцев от ЛДПР - 7,41%, Александр Трутнев от КПРФ - 12,91%, Фатима Хугаева от "Коммунистов России" - 4,15%.

Явка на выборах составила 50,15%.

Помимо Пензенской области дополнительные выборы в Госдуму проходили в Татарстане, Ярославской и Курской областях. Там, по предварительным данным, лидируют представители "Единой России".

Так, в Ярославской области после обработки 95,29% протоколов кандидат от "Единой России", председатель профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги Андрей Коваленко набирает 40,24% голосов. Второе место занимает бывший губернатор Ярославской области, кандидат от "Справедливой России" Анатолий Лисицын с 34,39% голосов, третья - Елена Кузнецова от КПРФ (11,68%). Остальные кандидаты набирают менее 10% голосов.

В Курской области после обработки около 86% протоколов бывший заместитель губернатора Алексей Золотарев набирает 59,51%. Второе место занимает кандидат от КПРФ Алексей Бобовников. У него 14,56% голосов. За ними идет Анатолий Куракин от "Справедливой России" (8,81%). Также на мандат претендовали депутат Курского горсобрания Алексей Томанов от ЛДПР и представитель партии "Коммунисты России" Артем Вакарев.

На дополнительных выборах депутата Госдумы в Нижнекамском избирательном округе Татарстана побеждает член Совета Федерации единоросс Олег Морозов. После подсчета 9,61% бюллетеней он набирает 72,79% голосов избирателей.