Сенатор Олег Морозов вернется в Госдуму по итогам довыборов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Член Совета Федерации единоросс Олег Морозов набирает 73,42% голосов по результатам подсчета 99,63% бюллетеней на дополнительных выборах в Госдуму в Нижнекамском избирательном округе Татарстана. Об этом сообщил Центирзибрком республики.

Выдвиженец от КПРФ Альберт Ягудин набрал 9,34%, Ильнар Сираев ("Справедливая Россия") - 6,83%, Николай Барсуков ("Коммунисты России") - 3,77% голосов, Андрей Колосов (ЛДПР) - 3,72%, Леонид Стражников - 2,30%.

Явка составила 86,68 %.

Морозов был депутатом Госдумы с 1993 по 2012 год. Затем он три года руководил управлением президента по внутренней политике. В сентябре 2015 года президент Татарстана Рустам Минниханов назначил Морозова сенатором.

Место депутата от Нижнекамского округа Татарстана стало вакантным после гибели депутата Айрата Хайруллина при крушении вертолета.