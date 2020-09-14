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Сенатор Олег Морозов вернется в Госдуму по итогам довыборов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Член Совета Федерации единоросс Олег Морозов набирает 73,42% голосов по результатам подсчета 99,63% бюллетеней на дополнительных выборах в Госдуму в Нижнекамском избирательном округе Татарстана. Об этом сообщил Центирзибрком республики.

Выдвиженец от КПРФ Альберт Ягудин набрал 9,34%, Ильнар Сираев ("Справедливая Россия") - 6,83%, Николай Барсуков ("Коммунисты России") - 3,77% голосов, Андрей Колосов (ЛДПР) - 3,72%, Леонид Стражников - 2,30%.

Явка составила 86,68 %.

Морозов был депутатом Госдумы с 1993 по 2012 год. Затем он три года руководил управлением президента по внутренней политике. В сентябре 2015 года президент Татарстана Рустам Минниханов назначил Морозова сенатором.

Место депутата от Нижнекамского округа Татарстана стало вакантным после гибели депутата Айрата Хайруллина при крушении вертолета.

Олег Морозов Госдума Совет Федерации Татарстан Рустам Минниханов

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