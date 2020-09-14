Минтранс подготовил масштабный проект изменений в ПДД

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Минтранс разработал масштабный проект поправок к правилам дорожного движения, согласно которому изменяются правила парковки и стоянки, соблюдения скоростного режима, эксплуатации автобусов, а для электросамокатов и моноколес вводится новый термин, пишет в понедельник "Коммерсантъ", который ознакомился с этим документом.

Пользователи средств индивидуальной мобильности

Согласно этому проекту, роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства должны будут отнесены к средствам индивидуальной мобильности (СИМ). Под этим подразумевается устройство с одним или несколькими колесами (роликами), на котором человек передвигается с помощью двигателей или своей мускульной энергии. Велосипеды и инвалидные коляски не будут считаться СИМ.

Правила для пользователей СИМ (сейчас люди на электросамокатах и скейтбордах являются просто пешеходами) будут разниться в зависимости от возраста. Так, дети до 7 лет смогут кататься на СИМ только в сопровождении взрослых по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон; дети от 7 до 14 лет смогут делать то же самое, но уже без сопровождения взрослых.

Подросткам и взрослым старше 14 лет можно будет кататься на СИМ в пешеходной зоне, по велосипедной или велопешеходной дорожке, по проезжей части велосипедной зоны или по полосе для велосипедистов. Если нет ничего из вышеперечисленного, то можно выехать на тротуар или пешеходную дорожку, но пешеходы будут иметь приоритет в движении.

Во всех случаях максимальная скорость совмещенного движения с пешеходами - 20 км/ч, при этом пешеходы имеют приоритет в движении. Если никакой инфраструктуры для катания (даже тротуара) нет, пользователь СИМ может выехать на обочину или правый край проезжей части. Однако при этом устройство должно быть оборудовано электродвигателем, белой фарой спереди, тормозами, звуковым сигналом и световозвращателями.

В проекте изменений ПДД также прописывается, что будет запрещено пользователям СИМ: в частности, нельзя будет ехать на СИМ, держась за руль одной рукой, перевозить груз, выступающий более чем на полметра, перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией устройства, ездить пьяным или под воздействием наркотиков. Наказаний за эти нарушения в проекте Минтранса не предусмотрено, "Ъ" предполагает, что скорее всего для этого будет разработан отдельный законопроект.

Автомобилисты

Согласно проекту Минтранса, автомобилистам запретят остановку на островках направляющих и островках безопасности. Кроме того, при выезде с прилегающей территории нужно будет уступить дорогу не только пешеходам, но лицам на СИМ. Аналогичный принцип будет действовать и при съезде с дороги на прилегающую территорию (например, во двор).

Документ также уточняет правила проезда через регулируемый ж\д переезд. Автомобилист должен будет остановиться на красный свет у стоп линии либо у знака 6.16 "Стоп линия", или знака 2.5 "Движение без остановки запрещено".

Если на обеих сторонах улицы стоят знаки 3.30 и 3.29 (запрет стоянки по четным и нечетным числам), то с 21 до 24 часов можно будет парковаться на любой стороне (время на перестановку автомобиля). Действующий временный диапазон - 19–21 час.

Проектом Минтранса также вводится новый знак 8.26 "Зарядка для автомобилей". Кроме того, дорожные службы после окончания работ должны будут убирать все временные знаки и смывать временную разметку. Если они этого не сделают, можно будет жаловаться в ГИБДД. Также согласно новым правилам, водитель сможет использовать в машине любую медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки.

Водители автобусов

Водитель автобуса за пределами населенного пункта не сможет разгоняться быстрее 70 км/ч, если в салоне есть стоячие места и не предусмотрены ремни безопасности. Запрет коснется всех автобусов, выезжающих за пределы города. Если стоячих мест нет и есть ремни, допускается езда при 90 км/ч.

Кроме того, автобусам запретят останавливаться в жилых зонах за пределами специальных парковок. Проект Минтранса также вводит новый знак "Движение автобусов запрещено".

Пешеходы

На велодорожке пешеходы должны будут уступать дорогу не только велосипедистам, как сейчас, но и пользователям СИМ. Переходить дорогу можно будет по пешеходным переходам, подземным и наземным пешеходным переходам, при условии, что они обозначены знаками 6.6 "Подземный пешеходный переход" и 6.7 "Надземный пешеходный переход" соответственно. Если переходов нет, то, как и сегодня, дорогу можно переходить на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

"Ъ" также отмечает, что представленный документ - это еще не окончательная версия, конечное решение по документу примет правительство. Газета также обращает внимание, что в проекте нет даты вступления поправок в силу, предлагаемые изменения также не планируется выносить на общественные обсуждения. "Пока что схема традиционная: поправки подписывает премьер, документ публикуют, и он вступает в силу через 7 дней", - пишет издание.