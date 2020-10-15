Нарушителей на электросамокатах стали лишать водительских прав

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - ГИБДД усилила контроль за передвигающимися на электросамокатах гражданами, в некоторых регионах страны их стали лишать водительских прав, отправлять под административный арест и на обязательные работы за нетрезвую езду, отказ проходить освидетельствование или передвижение без водительских прав, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".

Издание уточняет, что согласно ПДД, электросамокат с двигателем, выдающим мощность в режиме "длительной нагрузки" до 250 Вт, считается велосипедом, от 250 Вт до 4 кВт — мопедом, еще мощнее — мотоциклом. Соответственно, управляя электросамокатом мощностью от 250 Вт, необходимо иметь права категории М.

По данным "Коммерсанта", из-за указанной на аккумуляторе взятого в прокат электросамоката мощности 350 Вт мировой суд в Казани лишил Рустема Хайрутдинова водительских прав на полтора года со штрафом 30 тыс. руб. Его признали нарушителем по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования).

Согласно протоколу ГИБДД, Хайрутдинов с признаками опьянения управлял мопедом и сбил ребенка, однако его защита отмечает, что он ехал не на мопеде, а на электросамокате, и потому не обязан был проходить медосвидетельствование. Мужчина представил суду справку из компании Whoosh, где он взял самокат в аренду, о том, что в режиме "длительной нагрузки" его мощность не превышает 250 Вт, а значит, это велосипед. В компании отметили, что на самом устройстве указана его максимально возможная, а не номинальная мощность, и максимальная скорость их самокатов принудительно ограничена 25 км/ч.

Как отмечает газета, летом в Казани инспекторы остановили мужчину на электросамокате мощностью 2,4 Квт, который ранее был лишен прав. Самокат отправили на спецстоянку, а водителя приговорили к 100 часам обязательных работ по ч. 2 ст. 12.7 КоАП (управление ТС водителем, лишенным права управления). В сентябре другого жителя Казани на электросамокате арестовали на 10 суток за отказ от медосвидетельствования.

По данным "Коммерсанта", в Москве ГИБДД подобную практику не применяет, администрация Сочи только планирует усилить контроль за электросамокатами, а в Красноярском крае уже вынесено несколько судебных решений, аналогичных принятым в Казани.

Ранее Минтранс и ГИБДД подготовили проект поправок к ПДД, который вводит термин "средство индивидуальной мобильности" (СИМ), включающий в себя электросамокаты, моноколеса, скейтборды и роликовые коньки и правила движения для этих устройств. При совместном движении с пешеходами будет запрещено разгоняться на СИМ быстрее 20 км/ч.