В Удмуртии задержали вероятного виновника гибели подростков при обрушении дома

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя подрядной организации, занимавшейся сносом ветхого дома в удмуртском Сарапуле. При обрушении здания ранее погибли двое подростков.

В управлении СКР по республике сообщили в понедельник, что следователи готовят материалы для предъявления ему обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Подрядная организация должна была снести ветхий дом по муниципальному контракту. Отмечается, что после предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц администрации Сарапула.

В субботу кровля нежилого ветхого здания обрушилась в удмуртском Сарапуле, погибли подростки 13 и 14 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).