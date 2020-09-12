Двое подростков погибли при обрушении барака в удмуртском Сарапуле

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Двое детей погибли при обрушении нежилого дома в Удмуртии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

Там уточнили, что в городе Сарапул произошло частичное обрушение кровли двухэтажного деревянного нежилого дома барачного типа на улице Амурская.

Управление СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства. Следователи выяснили, что в момент обрушения в здании находились трое подростков. Мальчики в возрасте 13 и 14 лет оказались под завалами и погибли, третий ребенок не пострадал.