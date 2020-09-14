Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:36Заразились
на 14.09В России 1 068 320+5 509В мире 28 902 753+143 717

Лукашенко поблагодарил Путина за отношение к ситуации в Белоруссии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин поступил порядочно по отношению к ситуации в республике, и выразил благодарность ему за это.

В ходе встречи двух лидеров, которая проходит в Сочи, Лукашенко заявил, что благодарен Путину и всем россиянам, кто "был причастен к тому, чтобы поддержать белорусов в это поствыборное время".

Он пообещал подробно рассказать Путину о том, что происходило.

"Оно, конечно, не так видится на самом деле, как это демонстрируется средствами массовой информации. Вы, как опытный, не хуже меня знаете, как можно показать, рассказать", - сказал Лукашенко.

В свою очередь Путин заявил, что граждане Белоруссии должны сами разобраться в ситуации в своей стране, без давления извне.

"Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации, и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу", - сказал президент РФ.

Он также подтвердил, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства перед Белоруссией, в том числе в рамках ОДКБ.

Встреча двух лидеров проходит в Сочи 14 сентября.

Сочи Владимир Путин Александр Лукашенко Белоруссия

Новости по теме

Новости
Навальный попал в больницу

Лавров счел ситуацию с Навальным поводом для новых санкций против РФ

Лавров счел ситуацию с Навальным поводом для новых санкций против РФ

Лавров отменил свой визит в Берлин

Отменен конкурс проектов реорганизации мавзолея

Отменен конкурс проектов реорганизации мавзолея
Пандемия коронавируса

Эпидемиологи предупредили о росте заболеваемости COVID-19 в ноябре

Макрон подтвердил Путину выводы французских экспертов об отравлении Навального

Макрон подтвердил Путину выводы французских экспертов об отравлении Навального
Пандемия коронавируса

Собянин снова сказал, что не планирует карантинных ограничений в Москве

Собянин снова сказал, что не планирует карантинных ограничений в Москве
Пандемия коронавируса

Иностранных студентов будут пускать в Россию по очереди

Навальный попал в больницу

Лаборатории и ОЗХО брали пробы у Навального самостоятельно

Еще три партии смогут не собирать подписи на выборах в Госдуму

Еще три партии смогут не собирать подписи на выборах в Госдуму
Пандемия коронавируса

За сутки в 83 регионах РФ выявлено 5 509 новых заболевших коронавирусом

За сутки в 83 регионах РФ выявлено 5 509 новых заболевших коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');