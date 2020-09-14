Лукашенко поблагодарил Путина за отношение к ситуации в Белоруссии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин поступил порядочно по отношению к ситуации в республике, и выразил благодарность ему за это.

В ходе встречи двух лидеров, которая проходит в Сочи, Лукашенко заявил, что благодарен Путину и всем россиянам, кто "был причастен к тому, чтобы поддержать белорусов в это поствыборное время".

Он пообещал подробно рассказать Путину о том, что происходило.

"Оно, конечно, не так видится на самом деле, как это демонстрируется средствами массовой информации. Вы, как опытный, не хуже меня знаете, как можно показать, рассказать", - сказал Лукашенко.

В свою очередь Путин заявил, что граждане Белоруссии должны сами разобраться в ситуации в своей стране, без давления извне.

"Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации, и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу", - сказал президент РФ.

Он также подтвердил, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства перед Белоруссией, в том числе в рамках ОДКБ.

Встреча двух лидеров проходит в Сочи 14 сентября.