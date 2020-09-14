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Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Его самолет совершил посадку в аэропорту Сочи, сообщает госагентство БелТА.

Как ожидается, Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в формате "один на один". Ранее отмечалось, что встреча пройдет без журналистов.

Президенты обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы.

Белоруссия Александр Лукашенко Сочи Владимир ПУтин

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