Ростехнадзор приостановил работу нескольких объектов "Норильскгазпрома"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Енисейское управление Ростехнадзора наложило временный запрет на эксплуатацию технических устройств и сооружений трех резервуарных парков Мессояхского и Пеляткинского промыслов АО "Норильскгазпром" (входит в ГМК "Норникель"), сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В период с 4 по 31 августа специалисты Ростехнадзора обнаружили на этих объектах нарушения промышленной безопасности.

В частности, резервуарные парки не оснащены средствами автоматического контроля и обнаружения утечек нефтепродуктов. На объектах не установлено систематическое наблюдение за осадкой основания каждого резервуара, не контролируется уровень вибрации насосных агрегатов, Кроме этого, отсутствует система канализации, обеспечивающая удаление и очистку химически загрязненных, технологических, смывных и других сточных вод в колодцы. Кроме того, допущена эксплуатация несоответствующих требованиям проектной документации резервуаров, отсутствуют технические паспорта на резервуары хранения горючих жидкостей.

Запрет на эксплуатацию технических устройств и сооружений на объектах вступил в силу 1 сентября. Ограничительные меры будут действовать до судебного рассмотрения дела об административном правонарушении.

Представитель "Норникеля" отметил, что основные замечания обусловлены отличиями проектных решений предыдущих периодов от современных требований промышленной безопасности, а также иными требованиями, которые предъявляются правилами безопасности складов нефти и нефтепродуктов к сырьевым паркам газовых месторождений.

Склад топлива АЗС Мессояхского газового месторождения используется для хозяйственных нужд, запрет на его эксплуатацию не влияет на производственную деятельность АО "Норильскгазпром". Временный склад топлива Пеляткинского месторождения выведен из эксплуатации для последующего демонтажа. Добыча и поставка газа энергетическим и промышленным предприятиям Норильского промрайона осуществляется "Норильскгазпромом" в полном объеме в соответствии с заявленными потребностями, отметили в "Норникеле".

Компания, как сообщается, выполняет мероприятия по устранению обнаруженных недостатков. Так, в настоящее время несколько замечаний уже устранены, остальные находятся в стадии устранения. Замечания, связанные с соответствием проектных решений, будут выполняться в рамках программы модернизации и замены оборудования резервуарных парков, сообщил представитель "Норникеля".

АО "Норильскгазпром" создано в июне 1993 года путем приватизации одноименного госпредприятия, находится в 100%-ной собственности ГМК "Норникель". Компания ведет добычу на Мессояхском, Северо-Соленинском и Южно-Соленинском газоконденсатных месторождениях. После присоединения в марте 2019 года АО "Таймыргаз" в этот список вошло крупнейшее на Таймыре Пеляткинское газоконденсатное месторождение.

"Норильскгазпром" поставляет природный газ и газовый конденсат для нужд Норильского промышленного района (Таймыр, Красноярский край). Система газоснабжения промрайона является региональной (закрытой) и не имеет выхода в Единую систему газоснабжения России.

Авария на ТЭЦ

В конце мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 163 тонны нефтепродуктов. Они попали на почву, в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

Происшествие стало вторым крупнейшим в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году, когда ликвидация загрязнения заняла шесть лет. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 148 млрд рублей (примерно $2,1 млрд).