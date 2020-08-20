Ученые не нашли серьезных изменений фауны в районе ЧП в Норильске

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Ученые Большой Норильской экспедиции обследовали район впадения реки Амбарная в озеро Пясино, чтобы оценить состояние экосистемы после майского разлива дизтоплива, сообщает пресс-служба экспедиции.

В частности, в семи точках были взяты пробы воды, почвы и донных осадков для исследования на наличие тяжелых металлов и нефтепродуктов.

Старший научный сотрудник НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики – филиала Красноярского научного центра Игорь Махатков отмечает, что специально выставленные боновые заграждения помогли существенно замедлить загрязнение и снизить экологический ущерб.

"Однако здесь есть места, где у реки много протоков, и поставить боны везде было очень сложно. Неслучайно, что именно в этих местах идут основные работы по очистке и рекультивации. Дальше к озеру Пясино визуально не видно очевидных зон загрязнения", - сообщил ученый.

Район впадения Амбарной в Пясино обследовал также отряд зоологов, которые отловили пять серых полевок, питающихся травой.

"Численность низкая, но это не связано с загрязнением, отмечают ученые. Из-за разлива топлива кормовая база для грызунов уменьшилась совсем незначительно, то же касается и птиц", - говорится в сообщении.

"Выводки (у птиц - ИФ) полные, смертности мы не наблюдали. Единственное – трясогузки, которые обычно в это время кочуют семьями, а мы встречаем в основном молодых одиноких птиц. В остальном каких-то отклонений мы не увидели", - приводятся в сообщении слова завлабораторией техногенных лесных экосистем Института леса имени В.Н. Сукачева Александра Шишикина.

Отряд геохронологии проведет бурение порядка 30 колонок и возьмет более 100 проб для элементного анализа грунта. В результате ученые планируют составить геохимическую карту почвы и оценить ее текущее состояние.

Участники комплексной экспедиции Сибирского отделения РАН на Таймыре (Большой Норильской экспедиции) прибыли в Норильск 29 июля.

Экологическое ЧП

В конце мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов, попавших на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

СКР по факту аварии возбудил четыре уголовных дела, были арестованы директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов, начальник котлотурбинного цеха Вячеслав Старостин, заместитель главного инженера ТЭЦ-3 Юрий Кузнецов. В конце июля Старостина и Кузнецова отпустили под домашний арест.

Авария стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году, когда ликвидация заняла шесть лет. Росприроднадзор оценил ущерб от происшествия в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей.