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НЛМК допустил возврат к строгим мерам на предприятиях в РФ из-за COVID-19

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Группа НЛМК (флагманский актив - "Новолипецкий металлургический комбинат") фиксирует рост числа заболевших коронавирусной инфекцией на своих предприятиях в РФ, допускает возврат к более строгим мерам безопасности.

"Месяц назад мы смягчили режим ограничений, направленных на противодействие коронавирусной инфекции. Эти действия шли параллельно с решениями региональных властей о смягчении мер безопасности и были продиктованы стабилизацией ситуации", - говорится в обращении президента группы НЛМК Григория Федоришина, которое было опубликовано в корпоративной газете ОАО "Алтай-Кокс" (входит в группу НЛМК) "Коксохимик Алтая" 9 сентября.

"К сожалению, в настоящее время говорить о стабилизации уже нельзя. Количество заболевших снова растет на большинстве российских предприятий компании. Прирост заболевших на НЛМК с прошедших выходных составил несколько десятков человек", - отметил Федоришин.

"Не исключаю, что если ситуация продолжит ухудшаться, мы будем возвращать более строгие ограничения и меры безопасности", - предупредил CEO.

Существенный вклад в "тревожную статистику" внесло пренебрежение мерами безопасности: защитные маски в транспорте и общественных местах носят единицы, не выдерживается социальная дистанция, говорится в письме.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год. Владимир Лисин через Fletcher владеет 81,4% НЛМК. Лисину принадлежит 95,74% Fletcher напрямую и через ООО "Румелко", остальные 4,26% у RiskInvest Holding Юрия Лисина.

Хроника 09 января – 14 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
НЛМК Григорий Федоришин Коронавирус

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