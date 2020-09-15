Иммунитет к COVID-19 выявили у 4% жителей Крыма

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора завершили первый этап исследования иммунитета жителей Крыма к коронавирусу, он составил 4,3%.

"Первый этап был проведен в июле, и тот уровень заболеваемости, который мы фиксировали на июль, действительно, подтверждается исследованиями коллективного иммунитета: всего 4,3% крымчан имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции в результате перенесенного заболевания", - сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса во вторник.

Она уточнила, что исследования проводятся в два этапа. "В динамике будет изучаться напряженность иммунитета тех лиц, которые перенесли заболевание, как сохраняются защитные титры антител", - сказала глава управления. При этом Пеньковская подтвердила, что в регионе фиксируется рост заболеваемости коронавирусом.

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что, несмотря на рост числа зараженных, новые ограничения вводить не будут, но призвал соблюдать существующие правила: масочный режим в общественных местах и социальную дистанцию.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. В середине мая начали снимать ограничения: в июне для всех жителей отменили обязательную самоизоляцию, 1 июля открыли курортный сезон. Диагноз COVID-19 подтвержден у 3341 человека, 42 пациента умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован 4 сентября - 101.