Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:13Заразились
на 14.09В России 1 068 320+5 509В мире 29 190 588+287 835

Иммунитет к COVID-19 выявили у 4% жителей Крыма

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора завершили первый этап исследования иммунитета жителей Крыма к коронавирусу, он составил 4,3%.

"Первый этап был проведен в июле, и тот уровень заболеваемости, который мы фиксировали на июль, действительно, подтверждается исследованиями коллективного иммунитета: всего 4,3% крымчан имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции в результате перенесенного заболевания", - сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса во вторник.

Она уточнила, что исследования проводятся в два этапа. "В динамике будет изучаться напряженность иммунитета тех лиц, которые перенесли заболевание, как сохраняются защитные титры антител", - сказала глава управления. При этом Пеньковская подтвердила, что в регионе фиксируется рост заболеваемости коронавирусом.

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что, несмотря на рост числа зараженных, новые ограничения вводить не будут, но призвал соблюдать существующие правила: масочный режим в общественных местах и социальную дистанцию.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. В середине мая начали снимать ограничения: в июне для всех жителей отменили обязательную самоизоляцию, 1 июля открыли курортный сезон. Диагноз COVID-19 подтвержден у 3341 человека, 42 пациента умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован 4 сентября - 101.

Хроника 09 января – 15 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Крым Наталья Пеньковская Сергей Аксенов Коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

Возможность массовой COVID-вакцинации россиян появится к концу года

Возможность массовой COVID-вакцинации россиян появится к концу года

Россия открыла границу с Южной Осетией

Авиакомпании РФ начали запрашивать допуски к рейсам за рубеж

Пандемия коронавируса

В ряде регионов РФ половина жителей имеет иммунитет против COVID-19

В ряде регионов РФ половина жителей имеет иммунитет против COVID-19

Введение почасовой минимальной зарплаты обсудят в России

В РАН заявили о возможности вакцинации против коронавируса и гриппа с перерывом

Шесть человек погибли в автоаварии в Удмуртии

Неизвестные застрелили жителя Ингушетии на выходе из магазина

Путин ввел обоснование и экспертное заключение в правила определения единственных поставщиков

Путин ввел обоснование и экспертное заключение в правила определения единственных поставщиков

Что произошло за день: понедельник, 14 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');