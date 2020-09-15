Роспотребнадзор обнаружил коронавирус на поверхностях в метро

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор заявляет об обнаружении коронавируса на поверхностях в метро, на ручках дверей и в лечебных учреждениях.

"Мы на поверхностях находим положительные образцы (коронавируса - ИФ). Из 11 тысяч исследований - 17 положительных образцов смывов с поверхностей. Это метро, ручки дверей и другие объекты", - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума РАН во вторник.

Она подчеркнула, что это еще раз показывает, что риски заражения при контакте с поверхностями есть.

По ее словам, также были обследованы поверхности в местах вспышек COVID-19, в основном в лечебных учреждениях. "Там тоже на поверхностях 29 положительных находок из 4,5 тысяч исследований", - уточнила Попова.

Она добавила, что раньше подобные исследования проходили в пилотном режиме в нескольких регионах, сейчас Роспотребнадзор проводит их по всей стране.