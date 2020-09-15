С российского рынка к марту уйдет до четверти турагентств

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - После карантина в России не открылись несколько тысяч точек розничных продаж туров или до 20% действовавших на рынке до пандемии турагентств, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина со ссылкой на данные туроператоров. К марту ситуация ухудшится, считает бизнес.

"Турагентства оказались в очень тяжелой ситуации, так как в основном зарабатывали на продаже зарубежных туров. Как считают эксперты, с марта 2020 года по март 2021-го с рынка уйдет не менее 40-45% точек продаж. Если у какого-то агентства было две-три офлайн-точки, останется одна. Общее число юрлиц в этой сфере может сократиться на 20-25%", - добавила Тюрина.

В июле было выпущено постановление правительства об отсрочке обязательств по несостоявшимся турам до конца 2021 года. После этого туроператоры начали рассылать агентствам уведомления о вариантах возврата денег туристам, они обязаны это сделать в течение 60 дней. Как минимум 10-20% адресатов не откликнулись на эти письма, сказала пресс-секретарь РСТ.

По данным союза, у некоторых компаний число замолчавших партнеров достигает нескольких тысяч.

"Как говорят туроператоры, связь между ними, агентствами и потребителями нарушена. Какие-то агентства съехали из своих офисов, кто-то ушел на удаленку, остались только личные мобильные телефоны. Некоторые сами выходят на связь с партнерами, но не все", - добавила Тюрина.

Из-за этого у туроператоров начались сложности с возвратом денег туристам: они просто не знают, куда отправлять деньги, поскольку клиенты платили через агентства, а те молчат. В некоторых случаях туристы обращаются к туроператорам сами и выясняется, что оплата от агентств не поступала.

Постановление правительства о договорах по турам, заключенных туроператорами или турагентствами с туристами до 31 марта 2020 года, дает туроператорам право предложить таким туристам равнозначный тур на тех же условиях по перевозке, отелю и питанию не позднее декабря 2021 года. Либо, если турист потребует возврата денег за тур, компания будет обязана вернуть их до этой же даты.