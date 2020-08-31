Россияне опасаются покупать туры из-за слухов о повторном карантине

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Россияне не торопятся бронировать туры по стране и за границу из-за опасений повторного карантина по коронавирусу, сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в понедельник.

"В турагентствах практически остановились продажи туров в глубину. Бронирования на зиму идут весьма вяло, максимальная глубина продаж - месяц. Туристы опасаются, что в России может быть повторно введен карантин с 20 сентября, и они потеряют деньги", - сказали в АТОР.

В ассоциации заметили, что рынок по-прежнему находится в "подвешенном" состоянии, поскольку ни у кого нет понимания, когда будут открыты границы, и как будет складываться ситуация внутри РФ. При этом на продажи негативно влияют слухи из соцсетей о якобы решенном вопросе "повторного введения ограничений 20 сентября".

"Эти слухи появились еще в мае, так что это - стопроцентный фейк. Очевидно, что динамика продаж туров станет прямо противоположной в случае стабильной ситуации после 20 числа, поскольку копится отложенный спрос. Но сейчас глубина бронирования - в среднем 7 дней", - рассказали в АТОР.

Как отметили в ассоциации, темпы продаж туров на зиму пока тоже скромные, во многих компаниях это единичные бронирования. Тем не менее, в целом ситуация мало отличается от прошлогодней - туроператоры ждут, что спрос, как обычно, активизируется в конце сентября.

"Из зимних направлений популярны Красная Поляна и курорты Кавминвод - туда спрос вырос на 15%. В октябре-ноябре туроператоры ожидают всплеска бронирований отдыха в санаториях Урала и Сибири. А вот туры в Белоруссию туристы покупать будут вряд ли. Причина - закрытые границы и нестабильная ситуация в стране", - сообщили в АТОР.

Некоторые туроператоры также отметили положительную динамику бронирований новогодних поездок. Среди направлений лидирует Красная Поляна, за ней следует Турция, а также экскурсионные туры по России и отдых в санаториях.