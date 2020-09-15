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ФТС планирует выйти на 100%-ное электронное декларирование в 2021 г.

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) в 2021 году планирует оформлять в электронном виде 100% деклараций, сообщил глава ФТС Владимир Булавин журналистам.

"После проведенной работы по всей стране имеем 16 центров электронного декларирования. На сегодняшний момент оформляется (в электронном виде - ИФ) 90% всего декларационного массива. К концу года будет 95%, в следующем году будет 100%", - сказал Булавин.

По данным пресс-службы южного таможенного управления, на сегодняшний день время автоматической регистрации электронных деклараций составляет порядка 2 минут, а среднее время их автоматического выпуска для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности не превышает 3 минут.

До начала проводимых мероприятий по реформированию таможенных органов и таможенного администрирования в РФ было 672 места таможенного оформления.

Как сообщалось, ФТС завершила программу создания центров электронного декларирования открытием электронной таможни в Ростове-на-Дону во вторник.

ФТС

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