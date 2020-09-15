В Минфине сочли неактуальным законопроект об онлайн-продажах спиртного

Документ пока не будут вносить в Госдуму

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ не будет в ближайшее время вносить в Госдуму законопроект о легализации онлайн-продаж алкоголя - этот вопрос сейчас не актуален, заявил статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Он (законопроект - ИФ) не будет внесен в Думу в ближайшее время. Вопрос на повестке не стоит. Сейчас он не актуален", - сказал Сазанов журналистам.

Дискуссия о легализации онлайн-торговли алкоголем ведется уже несколько лет. В настоящее время продажи алкоголя через интернет в России запрещены, однако этот запрет фактически не действует - алкоголь предлагается на множестве сайтов и страниц в соцсетях.

В октябре 2019 года Минфин внес в правительство РФ законопроект, предусматривающий легализацию онлайн-торговли алкоголем. Документ, в частности, предусматривал создание специализированного реестра лиц, продающих спиртное через интернет в розницу. Также предполагалось, что онлайн-продажа алкоголя будет осуществляться только через сайты, контролируемые Росалкогольрегулированием и находящиеся в доменной зоне egais.ru, доменные имена которых отражены в реестре.

Представители бизнеса - производители и дистрибьюторы алкоголя, а также ритейлеры - рассчитывали, что решению вопроса будет способствовать пандемия коронавируса, которая дала импульс ускоренному развитию онлайн-продаж продуктов питания.

Как писали "Известия" в начале сентября, против легализации интернет-торговли спиртным выступило МВД. Там считают, что новый канал реализации сделает алкоголь более доступным, что спровоцирует рост количества преступлений.