Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01Заразились
на 15.09В России 1 073 849+5 529В мире 29 190 588+287 835

В Минфине сочли неактуальным законопроект об онлайн-продажах спиртного

Документ пока не будут вносить в Госдуму

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ не будет в ближайшее время вносить в Госдуму законопроект о легализации онлайн-продаж алкоголя - этот вопрос сейчас не актуален, заявил статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Он (законопроект - ИФ) не будет внесен в Думу в ближайшее время. Вопрос на повестке не стоит. Сейчас он не актуален", - сказал Сазанов журналистам.

Дискуссия о легализации онлайн-торговли алкоголем ведется уже несколько лет. В настоящее время продажи алкоголя через интернет в России запрещены, однако этот запрет фактически не действует - алкоголь предлагается на множестве сайтов и страниц в соцсетях.

В октябре 2019 года Минфин внес в правительство РФ законопроект, предусматривающий легализацию онлайн-торговли алкоголем. Документ, в частности, предусматривал создание специализированного реестра лиц, продающих спиртное через интернет в розницу. Также предполагалось, что онлайн-продажа алкоголя будет осуществляться только через сайты, контролируемые Росалкогольрегулированием и находящиеся в доменной зоне egais.ru, доменные имена которых отражены в реестре.

Представители бизнеса - производители и дистрибьюторы алкоголя, а также ритейлеры - рассчитывали, что решению вопроса будет способствовать пандемия коронавируса, которая дала импульс ускоренному развитию онлайн-продаж продуктов питания.

Как писали "Известия" в начале сентября, против легализации интернет-торговли спиртным выступило МВД. Там считают, что новый канал реализации сделает алкоголь более доступным, что спровоцирует рост количества преступлений.

Алексей Сазанов Минфин

Новости

Минтранс попросил обнулить НДС на внутренние авиаперевозки до 2025 года

Минтранс попросил обнулить НДС на внутренние авиаперевозки до 2025 года

Водителям из стран ЕАЭС разрешат работать в РФ с национальными правами

Водителям из стран ЕАЭС разрешат работать в РФ с национальными правами
Пожар в торговом центре в Кемерове

Завершено расследование дела совладельца "Зимней вишни"

"Роскосмос" реализует проект "Венера-Д" без международного участия

"Роскосмос" реализует проект "Венера-Д" без международного участия
ДТП с участием Михаила Ефремова

Минюст начал дисциплинарное производство против юристов по делу Ефремова

Минюст начал дисциплинарное производство против юристов по делу Ефремова
Дело журналиста Ивана Сафронова

Мосгорсуд признал законным продление ареста Сафронова

Пандемия коронавируса

Минобрнауки сообщило об отсутствии вспышек COVID-19 в вузах РФ

Навальный попал в больницу

Навальный опубликовал свое фото из больницы

Навальный попал в больницу

Песков заявил, что в Кремле будут только рады возвращению Навального

Песков заявил, что в Кремле будут только рады возвращению Навального
Экономический кризис

С российского рынка к марту уйдет до четверти турагентств

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');