Укравший в Выборге 700 млн руб. экс-чиновник заявил, что отдал половину за должность в мэрии Москвы

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Бывший председатель комитета финансов Выборгского района Ленинградской области Александр Болучевский, арестованный за многомиллионное мошенничество и служебный подлог, заявил, что потратил часть похищенных денег на трудоустройство в мэрию Москвы.

Как сообщила во вторник пресс-служба администрации Выборгского района, Болучевский был уволен накануне в связи с утратой доверия. Он признал себя виновным и сказал, что подчиненные были вынуждены выполнять его указания, переводя государственные деньги на предоставляемые им счета; также он вводил в заблуждение руководство районной администрации по поводу ситуации с бюджетом.

"По словам Болучевского, 350 млн рублей (из похищенной суммы - ИФ) он отдал знакомой за трудоустройство в мэрию Москвы, а оставшуюся часть средств - обналичил", - говорится в пресс-релизе со ссылкой на объяснительную записку экс-чиновника.

Параллельно с расследованием уголовного дела областной комитет финансов проводит проверку в районном комитете. В ведомстве отметили, что намерены уволить всех его сотрудников, причастных к махинациям.

Болучевский был арестован накануне в Выборге. По данным следствия, он, будучи председателем комитета финансов Выборгского района, отчитался о якобы выполненных в 2019 году работах, в том числе по капитальному и текущему ремонтам заданий и помещений в Выборге, которые на самом деле не выполнялись. Якобы за эти работы он перевел из бюджета более 700 млн рублей на счета подконтрольных юрлиц.

Болучевский проходит по уголовным делам о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге, администрация Выборгского района признана по ним потерпевшей стороной.