Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01Заразились
на 15.09В России 1 073 849+5 529В мире 29 190 588+287 835

В "Ростехе" похвалили вкус автора рекламы Трампа с МиГ-29

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - "Ростех" готов подарить книгу о самолетах автору предвыборной рекламы президента США Дональда Трампа, в которой были использованы фотографии российских истребителей и оружия, сказал "Интерфаксу" представитель корпорации.

"Очевидно, что это ошибка, причиной которой стала красота российского оружия. Вероятно, дизайнер был настолько впечатлен, что забыл проверить страну-производителя. Тем не менее, вкус у него определенно есть, надеемся, что его не накажут строго", - сказал он.

Госкорпорация ждет, чтобы ей указали адрес, куда отправить книгу о российской истребительной авиации, добавил представитель "Ростеха". Он назвал книгу "красивым и очень познавтельным изданием".

Politico сообщило, что на недавно выпущенном предвыборном баннере Трампа американские военные изображены под летящими МиГ-29. Под изображением находится слоган "Поддержи наши войска". Один из экспертов нашел на баннере и российский автомат АК-74.

Реклама была изготовлена предвыборным комитетом Трампа Make America Great Again и транслировалась с 8 по 12 сентября.

Ростех МиГ-29 США Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

"ВТБ Капитал" оценил "Совкомфлот" перед IPO в $4-5 млрд

Минтранс попросил обнулить НДС на внутренние авиаперевозки до 2025 года

Минтранс попросил обнулить НДС на внутренние авиаперевозки до 2025 года

Водителям из стран ЕАЭС разрешат работать в РФ с национальными правами

Водителям из стран ЕАЭС разрешат работать в РФ с национальными правами
Пожар в торговом центре в Кемерове

Завершено расследование дела совладельца "Зимней вишни"

"Роскосмос" реализует проект "Венера-Д" без международного участия

"Роскосмос" реализует проект "Венера-Д" без международного участия
ДТП с участием Михаила Ефремова

Минюст начал дисциплинарное производство против юристов по делу Ефремова

Минюст начал дисциплинарное производство против юристов по делу Ефремова
Дело журналиста Ивана Сафронова

Мосгорсуд признал законным продление ареста Сафронова

Пандемия коронавируса

Минобрнауки сообщило об отсутствии вспышек COVID-19 в вузах РФ

Навальный попал в больницу

Навальный опубликовал свое фото из больницы

Навальный попал в больницу

Песков заявил, что в Кремле будут только рады возвращению Навального

Песков заявил, что в Кремле будут только рады возвращению Навального
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');