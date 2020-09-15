В "Ростехе" похвалили вкус автора рекламы Трампа с МиГ-29

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - "Ростех" готов подарить книгу о самолетах автору предвыборной рекламы президента США Дональда Трампа, в которой были использованы фотографии российских истребителей и оружия, сказал "Интерфаксу" представитель корпорации.

"Очевидно, что это ошибка, причиной которой стала красота российского оружия. Вероятно, дизайнер был настолько впечатлен, что забыл проверить страну-производителя. Тем не менее, вкус у него определенно есть, надеемся, что его не накажут строго", - сказал он.

Госкорпорация ждет, чтобы ей указали адрес, куда отправить книгу о российской истребительной авиации, добавил представитель "Ростеха". Он назвал книгу "красивым и очень познавтельным изданием".

Politico сообщило, что на недавно выпущенном предвыборном баннере Трампа американские военные изображены под летящими МиГ-29. Под изображением находится слоган "Поддержи наши войска". Один из экспертов нашел на баннере и российский автомат АК-74.

Реклама была изготовлена предвыборным комитетом Трампа Make America Great Again и транслировалась с 8 по 12 сентября.