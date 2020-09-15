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Politico увидела фото самолетов РФ в предвыборной рекламе Трампа

Politico увидела фото самолетов РФ в предвыборной рекламе Трампа
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Фотографии истребителей и оружия российского производства были использованы в недавней рекламе предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, призывающей к поддержке американских военных, сообщает Politico со ссылкой на экспертов.

Речь идет о рекламном баннере, на котором изображены американские военные, над которыми летят самолеты. Призыв на картинке гласит: "Поддержи наши войска".

"Это определенно МиГ-29. Я рад видеть, что они поддерживают наши войска", - заявил изданию Пьер Спрей, который помогал проектировать самолеты F-16 и A-10 для ВВС США.

В свою очередь Руслан Пухов из Центра анализа стратегий и технологий в Москве также подтвердил Politico, что самолеты являются российскими МиГ-29. Он также отметил, что солдат на крайнем правом фланге несет штурмовую винтовку АК-74.

Отмечается, что реклама была изготовлена предвыборным комитетом Трампа Make America Great Again и транслировалась с 8 по 12 сентября.

Комитет Make America Great Again управляется кампанией Трампа и Национальным комитетом Республиканской партии.

США Дональд Трамп

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