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Боярский упал в обморок перед прививкой от гриппа

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Артист Михаил Боярский ненадолго потерял сознание во время врачебного осмотра перед вакцинацией от гриппа.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, когда Боярского осматривал терапевт, артист ненадолго потерял сознание.

"Ему стало нехорошо во время осмотра у терапевта перед вакцинацией. Артисту оказали помощь, а потом он все же решил сделать прививку. Домой он ушел самостоятельно", - сказал собеседник.

Видеозапись, на которой Боярский падает в обморок, разместило издание "Комсомольская правда". На нем актер сидит на стуле перед врачом, а через пару секунд падает вперед и ударяется головой о стену.

По данным СМИ, позже врачи заверили журналистов, что с артистом все в порядке.

Во вторник известные деятели культуры, среди которых Боярский, его супруга Лариса Луппиан, а также Юрий Гальцев и Андриан Фадеев, Игорь Корнелюк и актер Андрей Носков сделали прививку от гриппа. Акция проходила в присутствии журналистов в Городской поликлинике №39.

Михаил Боярский

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