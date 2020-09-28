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В РФ собрались создать комбинированную вакцину от гриппа и COVID

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планируют создать комбинированную вакцину от гриппа и коронавируса, сообщил главный научный сотрудник центра Виктор Зуев.

"В нашем центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, это я услышал из уст нашего директора (Александра Гинцбурга - ИФ), даже есть такое намерение создать вакцину комбинированную - и против коронавирусной инфекции, и от гриппа", - сказал Зуев в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.

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По его словам, это будет "вакцина бинарного действия", и, вероятно, ее надо будет делать в два этапа, как сейчас предлагается вакцинироваться от коронавируса.

Вакцина "Спутник V", разработанная Институтом им. Гамалеи Минздрава России, стала первой российской вакциной от коронавируса. Это векторная вакцина на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков "короны" коронавируса в организм.

Клинические испытания вакцины начались в августе.

Хроника 09 января – 28 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Центр имени Гамалеи коронавирус грипп

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