Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:20Заразились
на 16.09В России 1 079 519+5 670В мире 29 571 333+380 745

Памфилова пообещала решить проблему с капчами на сайте ЦИК

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком РФ обещает решить проблему с капчами на каждой странице на сайте комиссии при поиске данных по выборам.

ИнтервьюЭлла Памфилова: Мы не боимся признавать свои ошибкиЭлла Памфилова: Мы не боимся признавать свои ошибкиЧитать подробнее

"Система поиска стала действительно трудоемкой и длительной, признаю это. Будем решать возникшие проблемы", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Интерфаксу".

Ранее к главе ЦИК с критикой характера навигации сайта ЦИК и использования капчи при загрузке каждой его новой страницы обратился вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко.

Памфилова объяснила, что проблема связана с возросшей с прошлого года нагрузкой на сайт izbirkom.ru - увеличилось число запросов от программ-роботов.

"Учитывая существенно изменившуюся и возросшую нагрузку, нами и было принято решение о введении механизма CAРTCHA на сайте izbirkom.ru, ограничивающего бесконтрольное массовое автоматическое скачивание данных с сайта. Поскольку технически это пришлось осуществлять в крайне сжатые сроки, соглашусь, что сделали, мягко говоря, неудачно - будем дорабатывать", - заверила она.

ЦИК РФ

Новости

"Вектор" начал клинические испытания второго в мире препарата от оспы

"Вектор" начал клинические испытания второго в мире препарата от оспы

ВС РФ отказал в пересмотре дела организаторов беспорядков на Болотной

ВС РФ отказал в пересмотре дела организаторов беспорядков на Болотной
Экономический кризис

Авиакомпания S7 начала распродажу билетов до 31 мая

Авиакомпания S7 начала распродажу билетов до 31 мая

Шойгу приехал в Минск для обсуждения военного сотрудничества

Тысячи узбекских мигрантов собрались в палаточном лагере под Самарой

Тысячи узбекских мигрантов собрались в палаточном лагере под Самарой

Минтранс и РЖД нашли способ сократить затраты на ВСМ Москва-Петербург

В России за сутки COVID-19 диагностировали у 5 670 человек

В России за сутки COVID-19 диагностировали у 5 670 человек
Экономический кризис

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20%

Минфин предложил пополнить бюджет за счет НДПИ с химиков и металлургов

Минфин предложил пополнить бюджет за счет НДПИ с химиков и металлургов

Что случилось этой ночью: среда, 16 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');