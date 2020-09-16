Памфилова пообещала решить проблему с капчами на сайте ЦИК

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком РФ обещает решить проблему с капчами на каждой странице на сайте комиссии при поиске данных по выборам.

"Система поиска стала действительно трудоемкой и длительной, признаю это. Будем решать возникшие проблемы", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Интерфаксу".

Ранее к главе ЦИК с критикой характера навигации сайта ЦИК и использования капчи при загрузке каждой его новой страницы обратился вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко.

Памфилова объяснила, что проблема связана с возросшей с прошлого года нагрузкой на сайт izbirkom.ru - увеличилось число запросов от программ-роботов.

"Учитывая существенно изменившуюся и возросшую нагрузку, нами и было принято решение о введении механизма CAРTCHA на сайте izbirkom.ru, ограничивающего бесконтрольное массовое автоматическое скачивание данных с сайта. Поскольку технически это пришлось осуществлять в крайне сжатые сроки, соглашусь, что сделали, мягко говоря, неудачно - будем дорабатывать", - заверила она.