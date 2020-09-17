Памфилова 23 сентября обсудит с экспертами претензии к базе и сайту ЦИК

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома 23 сентября обсудит с экспертами и политологами проблемы, возникающие при работе с базой данных ЦИК и с сайтом комиссии. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

В интервью "Интерфаксу" Памфилова пообещала решить проблему с капчами на каждой странице на сайте комиссии - теперь проверочные цифры надо вводить на каждой новой странице при поиске данных по выборам. Она признала, что "система поиска стала действительно трудоемкой и длительной".

Памфилова объяснила, что проблема связана с возросшей с прошлого года нагрузкой на сайт izbirkom.ru - увеличилось число запросов от программ-роботов.

"Учитывая существенно изменившуюся и возросшую нагрузку, нами и было принято решение о введении механизма CAРTCHA на сайте izbirkom.ru, ограничивающего бесконтрольное массовое автоматическое скачивание данных с сайта. Поскольку технически это пришлось осуществлять в крайне сжатые сроки, соглашусь, что сделали, мягко говоря, неудачно - будем дорабатывать", - заверила она.

Ранее к главе ЦИК с критикой навигации по сайту ЦИК и использованию капчи при загрузке каждой его новой страницы обратился вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко. Также отрытым письмом к Паамфиловой по тому же поводу обратились ряд экспертов, занимающихся анализом избирательных кампаний.