ЦИК постарается запустить электронное голосование на выборах в Думу по всей стране

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком РФ стремится к тому, чтобы реализовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в Госдуму во всех регионах страны, но пока уверенности в этом нет, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Интерфаксу".

"Я никогда не говорила, что применять ДЭГ в масштабах всей страны невозможно. Я сказала, что сейчас мы еще к этому не готовы, но к этому стремимся. Есть стремление к тому, чтобы к грядущей федеральной кампании мы были достаточно подготовлены для масштабного проведения ДЭГ", - заявила она.

Впервые электронное голосование через госуслуги было применено в прошлом году на выборах в Москве и Нижегородской области. В этом году эксперимент продлили на довыборы в Госдуму в Курской и Ярославской областях и довыборах муниципальных депутатов в Москве.

Памфилова добавила, что ЦИК продолжит осуществлять пилотные проекты на разного рода выборах и местных референдумах, которые проходят практически каждое воскресенье. "Это позволит на определенном этапе широко распространить ДЭГ в целом по стране", - подчеркнула она.