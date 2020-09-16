Во ФСИН подвердили смерть Тесака

Найдена его предсмертная записка; адвокат считает, что ему "помогли"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Националист Максим Марцинкевич (Тесак) погиб, сообщили в управлении ФСИН по Челябинской области.

"В среду утром в одной из камер СИЗО ГУФСИН Челябинской области обнаружен без признаков жизни осужденный 1984 года рождения. Бригада врачей провела реанимационные мероприятия, но вернуть его к жизни не удалось", - сказал собеседник агентства.

По факту проводится внутренняя проверка. Доследственную проверку начали и следователи СКР. В областном управлении СК уточнили, что погибший оставил предсмертную записку.

"Повода у него не было. Если это подтвердится, значит ему кто-то помог", - заявил "Интерфаксу" адвокат Марцинкевича Иван Сидоров.

Его клиента должны были везти в Москву для дачи показаний по делу, возбужденному в 1999 году. Что это за дело, адвокат не уточнил.

Источник "Интерфакса" ранее в среду сказал, что Тесак пытался покончить с собой в одиночной камере челябинского СИЗО №3, эту информацию на тот момент проверяли.

Марцинкевичу было 36 лет. Он был четырежды осужден по уголовным статьям.

29 декабря 2018 года Бабушкинский суд Москвы назначил ему десять лет строгого режима за разбой и хулиганство под прикрытием борьбы с наркотиками. Суд и следствие установили, что Тесак и его соратники по движению "Реструкт" нападали на людей в Москве с электрошокерами, дубинками и газовыми баллончиками, избивали, грабили и унижали.

Приговор был вынесен по итогам повторного рассмотрения дела. В предыдущий раз тот же суд вынес такое же решение в июне 2017 года.

Среди проектов движения "Реструкт" были наиболее известны "Оккупай-педофиляй" и "Оккупай-наркофиляй" по неформальному преследованию подозреваемых в педофилии и причастности к наркотрафику.

До этого Марцинкевича трижды судили по экстремистским статьям. В первый раз дело на него завели после того, как он с соратниками, выкрикивая нацистские лозунги, сорвал либеральный коллоквиум в клубе "Билингва" в 2007 году.

В августе 2014 года он получил пять лет строгого режима за экстремистские ролики во "ВКонтакте", опубликованные за год до того. На этих видеозаписях он высказывался о фильмах "Сталинград" и "Околофутбола", массовых драках в Бирюлеве и о кавказцах.

Марцинкевич ранее входил в так называемую "народную национальную партию". Затем он создал объединение скинхедов "Формат-18", которое было запрещено как экстремистское. Его книга "Рекрут!" была запрещена в России за экстремизм. Его движение "Рекрут" самораспустилось.