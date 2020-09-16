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Адвокаты Марцинкевича попросили Бастрыкина возбудить дело по статье об убийстве

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Адвокаты найденного мертвым в камере СИЗО Максима Марцинкевича (по прозвищу "Тесак") просят председателя Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту гибели националиста.

"Адвокат Алексей Михальчик отправил главе СК обращение с просьбой возбудить дело по статье 105 УК РФ (убийство)", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Иван Сидоров.

Он отметил, что они не верят в самоубийство Марцинкевича в СИЗО.

В заявлении говорится, что "несмотря на то обстоятельство, что представителем ФСИН в качестве причины смерти назван суицид, полагаю, что смерть наступила в результате убийства". Там также отмечается, что Марцинкевич был морально устойчивым и волевым человеком, который никогда не высказывал суицидальных намерений.

Ранее в среду Сидоров сообщил "Интерфаксу", что Марцинкевича должны были везти в Москву для дачи показаний по делу 1999 года, но не уточнил, о каком деле идёт речь. "Повода у него не было. Если это подтвердится, значит ему кто-то помог", - заявил адвокат.

В пресс-службе регионального Главного управления ФСИН сообщили, что Марцинкевич утром в среду найден в своей камере в СИЗО в Челябинской области без признаков жизни. По данному факту ГУ ФСИН начала внутреннюю проверку.

Следственное управление СКР по Челябинской области сообщило, что проводит проверку по факту смерти заключенного в СИЗО.

Ранее информированный источник сообщил агентству, что Марцинкевич пытался покончить с собой в одиночной камере следственного изолятора №3 в Челябинске.

Бабушкинский суд Москвы 29 декабря 2018 года приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в разбое и хулиганстве (часть 2 статьи 162 УК РФ, часть 2 статьи 213 УК РФ). Перед этим Марцинкевич имел уже три судимости за преступления экстремистской направленности.

Максим Марцинкевич Тесак СКР Александр Бастрыкин

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