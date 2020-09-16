Минздрав РФ поддержит рост акцизов на табак и электронные сигареты

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав РФ поддержит рост акцизов на табак и электронные сигареты, сообщает министерство.

"Минздрав поддержит рост акцизов, поскольку это ведет к значительному снижению потребления табачной продукции. Также считаем необходимым повышение акцизов на нагреваемый табак и электронные системы доставки никотина", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в среду.

Ранее 16 сентября стало известно, что Минфин предложил увеличить в 2021 году акцизы на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20%, чтобы компенсировать рост бюджетных расходов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило РБК со ссылкой на проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс.