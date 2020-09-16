Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Чтобы компенсировать рост бюджетных расходов из-за пандемии, Минфин предложил увеличить в 2021 году акцизы на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20%, сообщает РБК. Издание ссылается на проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс.

Проект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, и теперь его рассмотрят в правительстве, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Налоговый кодекс уже предусматривает повышение таких акцизов с 1 января 2021 года на 4%. С начала 2020 года они были повышены также на 4%.

Так, акциз на сигареты и папиросы в 2020 году увеличился с 1890 рублей за 1000 штук до 1 966 рублей. Акциз на сигареты состоит из специфической (фиксированной) части и адвалорной составляющей (процент от максимальной розничной цены). Адвалорный компонент составляет 14,5% расчетной стоимости (но не менее 2671 рубля за 1000 штук).

В 2021 году этот акциз должен вырасти до 2045 рублей за 1000 штук, акциз на электронные сигареты и вейпы — с 50 до 52 рублей за штуку. В предложенных Минфином поправках в 2021 году ставка акциза на сигареты определена уже в 2359 рублей за 1000 штук и 60 рублей за штуку соответственно.

"Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии", — сообщили в пресс-службе министерства.