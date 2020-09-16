Новгородскому экс-замгубернатора Шалмуеву в четвертый раз отказали в УДО

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Новгородский областной суд в среду в очередной раз вынес решение об отказе в условно-досрочном освобождении (УДО) осужденного за коррупцию бывшего первого заместителя губернатора Новгородской области Арнольда Шалмуева, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного суда.

"Облсуд отклонил апелляцию на решение Старорусского районного суда, отказавшего Шалмуеву в УДО", - сказал собеседник.

Ранее Старорусский и областной суды трижды отказывали бывшему чиновнику в досрочном освобождении.

Как сообщалось, в 2016 году Новгородский районный суд приговорил Шалмуева к 8 годам 10 месяцам колонии за хищение из бюджета около 15 млн рублей. В 2019 году тот же суд увеличил ему срок наказания до 10 лет колонии за дачу взятки в размере 17 млн рублей. Суд наложил на него штраф в размере 0,9 млн рублей. К 2019 году Шалмуев отбыл значительную часть наказания в колонии строгого режима под Старой Руссой, выплатил штраф и получил право на УДО.